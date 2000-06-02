» » Сестру королевы Нидерландов нашли мертвой
Раздел: Мир  
0

Сестру королевы Нидерландов нашли мертвой

Сестру королевы Нидерландов нашли мертвойКоролева Максима "шокирована и расстроена".

Младшую сестру королевы Нидерландов Максимы 33-летнюю Инес Соррегьете нашли мертвой в ее доме в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Агентство, ссылаясь на заявление представителя голландского правительства, предполагает, что, скорее всего, Соррегьете покончила с собой. Она якобы страдала от депрессии.

Отмечается, что королева Максима "шокирована и расстроена" из-за смерти своей сестры. Она отменила все ближайшие официальные события.

47-летняя королева Максима также имеет двух братьев, Мартина и Хуана, и трех сводных братьев и сестер.

Читайте также: Жуткое ЧП в Запорожье: пропавшую девушку нашли мертвой

Инес Соррегьете работала в Буэнос-Айресе госслужащим.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Нидерланды, королева, смерть

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:10 » Автор: Едгар Букмирза
     1813
     0

Похожие новости по теме

Протесты в Буэнос-Айресе: пострадали более 80 полицейских Протесты в Буэнос-Айресе: пострадали более 80 полицейских

Люди недовольны пенсионной реформой.

Королева Великобритании распродает свой автопарк Королева Великобритании распродает свой автопарк

Английская королева решила избавиться от ненужных машин.

Королева Елизавета II оставила сына без короны Королева Елизавета II оставила сына без короны

Стало известно имя нового короля.

В Буэнос-Айресе закрыли пляжи из-за нашествия ядовитых змей В Буэнос-Айресе закрыли пляжи из-за нашествия ядовитых змей

Случаев нападения пока зафиксировано не было.

У Нидерландов новый король У Нидерландов новый король

Королева Нидерландов Беатрикс отреклась от престола во вторник, 30 апреля, передав корону своему старшему сыну Виллему-Александру, который стал первым королем Нидерландов за последние 120 лет. По оценкам, 25 000 подданных королевы собрались за пределами королевского дворца в Амстердаме понаблюдать за историческим событием.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх