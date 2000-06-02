Сестру королевы Нидерландов нашли мертвой

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Королева Нидерландов Беатрикс отреклась от престола во вторник, 30 апреля, передав корону своему старшему сыну Виллему-Александру, который стал первым королем Нидерландов за последние 120 лет. По оценкам, 25 000 подданных королевы собрались за пределами королевского дворца в Амстердаме понаблюдать за историческим событием.