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Сестру королевы Нидерландов нашли мертвой
Королева Максима "шокирована и расстроена".
Младшую сестру королевы Нидерландов Максимы 33-летнюю Инес Соррегьете нашли мертвой в ее доме в столице Аргентины Буэнос-Айресе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Агентство, ссылаясь на заявление представителя голландского правительства, предполагает, что, скорее всего, Соррегьете покончила с собой. Она якобы страдала от депрессии.
Отмечается, что королева Максима "шокирована и расстроена" из-за смерти своей сестры. Она отменила все ближайшие официальные события.
47-летняя королева Максима также имеет двух братьев, Мартина и Хуана, и трех сводных братьев и сестер.
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Инес Соррегьете работала в Буэнос-Айресе госслужащим.
Младшую сестру королевы Нидерландов Максимы 33-летнюю Инес Соррегьете нашли мертвой в ее доме в столице Аргентины Буэнос-Айресе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Агентство, ссылаясь на заявление представителя голландского правительства, предполагает, что, скорее всего, Соррегьете покончила с собой. Она якобы страдала от депрессии.
Отмечается, что королева Максима "шокирована и расстроена" из-за смерти своей сестры. Она отменила все ближайшие официальные события.
47-летняя королева Максима также имеет двух братьев, Мартина и Хуана, и трех сводных братьев и сестер.
Читайте также: Жуткое ЧП в Запорожье: пропавшую девушку нашли мертвой
Инес Соррегьете работала в Буэнос-Айресе госслужащим.
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