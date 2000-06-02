Раздел: Мир
США согласны обеспечить безопасность Северной Кореи
Трамп готов обеспечить безопасность Северной Кореи, если она откажется от оружия массового поражения.
Американский президент Дональд Трамп готов предоставить КНДР гарантии безопасности после денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По его словам, президент США признает желание Северной Кореи обеспечить свою безопасность.
Помпео отметил, что Трамп готов обеспечить безопасность КНДР, если она откажется от оружия массового поражения.
"Когда Пхеньян откажется от ядерного оружия, он будет в безопасности", – подчеркнул госсекретарь США.
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Напомним, встреча лидеров США и Северной Кореи состоится в Сингапуре 12 июня.
Американский президент Дональд Трамп готов предоставить КНДР гарантии безопасности после денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По его словам, президент США признает желание Северной Кореи обеспечить свою безопасность.
Помпео отметил, что Трамп готов обеспечить безопасность КНДР, если она откажется от оружия массового поражения.
"Когда Пхеньян откажется от ядерного оружия, он будет в безопасности", – подчеркнул госсекретарь США.
Читайте также: Необычная архитектура Северной Кореи. Фото
Напомним, встреча лидеров США и Северной Кореи состоится в Сингапуре 12 июня.
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