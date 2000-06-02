Раздел: Мир
Трамп выдвинул серьезное обвинение Франции и Канаде
Американский лидер обвинил Францию и Канаду в попытках помешать международной торговле путем накладывания слишком высоких пошлин на США.
Франция и Канада мешают ведению международной торговли. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Американский лидер также обвинил оба государства в накладывании слишком высоких пошлин на США.
Читайте также: Трамп выдвинул серьезное обвинение бывшему генпрокурору США
"Они (Канада и Франция – ред.) облагают США огромными пошлинами и создают неденежные барьеры. Торговый профицит ЕС с США – $151 млрд, и Канада не допускает наших фермеров на свой рынок", – написал Трамп в Twitter.
Франция и Канада мешают ведению международной торговли. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Американский лидер также обвинил оба государства в накладывании слишком высоких пошлин на США.
Читайте также: Трамп выдвинул серьезное обвинение бывшему генпрокурору США
"Они (Канада и Франция – ред.) облагают США огромными пошлинами и создают неденежные барьеры. Торговый профицит ЕС с США – $151 млрд, и Канада не допускает наших фермеров на свой рынок", – написал Трамп в Twitter.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
355
0
Оставьте свой комментарий