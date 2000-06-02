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Раздел: Мир  
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Трамп выдвинул серьезное обвинение Франции и Канаде

Трамп выдвинул серьезное обвинение Франции и Канаде Американский лидер обвинил Францию и Канаду в попытках помешать международной торговле путем накладывания слишком высоких пошлин на США.

Франция и Канада мешают ведению международной торговли. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Американский лидер также обвинил оба государства в накладывании слишком высоких пошлин на США.

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"Они (Канада и Франция – ред.) облагают США огромными пошлинами и создают неденежные барьеры. Торговый профицит ЕС с США – $151 млрд, и Канада не допускает наших фермеров на свой рынок", – написал Трамп в Twitter.
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 Теги: Трамп, Франция

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Сегодня, 06:52 » Автор: Татьяна Ларина
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