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Раздел: Мир  
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В Южной Корее водитель протаранил посольство США

В Южной Корее водитель протаранил посольство СШАВодитель врезался в посольство США в Южной Корее и попросил убежища

В четверг водитель авто протаранил ворота посольства США в столице Южной Кореи - Сеуле, чтобы попросить политического убежища, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

По данным полицейских, 48-летний водитель не был пьян. Сообщается, что водитель заявил, что он - бывший государственный служащий. Женщина, которая находилась на пассажирском сидении машины, была доставлена ​​в местную больницу.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что водитель якобы рассказал полиции, что он въехал в ворота американского посольства, поскольку у него есть "истории, связанные с Северной Кореей" и он хочет "просить об убежище в Соединенных Штатах ".

"Мы можем подтвердить, что инцидент, связанный с автотранспортом, произошел у передних ворот Посольства в этот вечер. Поскольку расследование сейчас продолжается, мы не имеем подробных деталей, которыми могли бы поделиться на данный момент", - заявил представитель Государственного департамента США.

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Как сообщала "Страна", в США заявили о военных перестановках в КНДР. Они были проведены в преддверии саммита с президентом США Дональдом Трампом, намеченным на 12 июня.
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 Теги: Южная Корея, США

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Сегодня, 08:30 » Автор: Татьяна Ларина
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