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В Южной Корее водитель протаранил посольство США

В Южной Корее водитель протаранил посольство США

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