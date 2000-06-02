В Британии появился на свет первый ребенок без матери

Мужчина-трансгендер хочет, чтобы в свидетельстве о рождении его ребенка его указали в качестве «отца», а не «матери».



Высокому суду в Великобритании предстоит разобрать дело о ребенке, у которого формально нет матери, пишет



«Отец» ребенка родился женщиной, но на момент беременности и родов уже юридически стал мужчиной.



В Британии существует закон, который гласит, чтобы человек, родивший ребенка, должен быть зарегистрирован как его «мать».



В случае положительного решения суда в пользу истца, его ребенок может стать первым человеком, родившимся в Англии и Уэльсе, у которого на законных основаниях не будет матери.



Мужчина обвиняет орган, который вводит положения, касающиеся регистрации рождений и смертей, в дискриминации.



Он настаивает на том, что применение по отношению к нему выражения «мать» ребенка нарушает его право человека на уважение частной и семейной жизни, а также противоречит его гендеру.



Мужчина также заявил, что подобное «вмешательство» не является необходимым в свете изменений, которые «произошли в процессе эволюции общества».



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Ранее все родившие детей транссексуалы были зарегистрированы в качестве матерей своих детей. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Высокому суду в Великобритании предстоит разобрать дело о ребенке, у которого формально нет матери, пишет Хроника.инфо «Отец» ребенка родился женщиной, но на момент беременности и родов уже юридически стал мужчиной.В Британии существует закон, который гласит, чтобы человек, родивший ребенка, должен быть зарегистрирован как его «мать».В случае положительного решения суда в пользу истца, его ребенок может стать первым человеком, родившимся в Англии и Уэльсе, у которого на законных основаниях не будет матери.Мужчина обвиняет орган, который вводит положения, касающиеся регистрации рождений и смертей, в дискриминации.Он настаивает на том, что применение по отношению к нему выражения «мать» ребенка нарушает его право человека на уважение частной и семейной жизни, а также противоречит его гендеру.Мужчина также заявил, что подобное «вмешательство» не является необходимым в свете изменений, которые «произошли в процессе эволюции общества».Ранее все родившие детей транссексуалы были зарегистрированы в качестве матерей своих детей.