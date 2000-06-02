» » В Британии появился на свет первый ребенок без матери
Раздел: Мир  
0

В Британии появился на свет первый ребенок без матери

В Британии появился на свет первый ребенок без материМужчина-трансгендер хочет, чтобы в свидетельстве о рождении его ребенка его указали в качестве «отца», а не «матери».

Высокому суду в Великобритании предстоит разобрать дело о ребенке, у которого формально нет матери, пишет Хроника.инфо.

«Отец» ребенка родился женщиной, но на момент беременности и родов уже юридически стал мужчиной.

В Британии существует закон, который гласит, чтобы человек, родивший ребенка, должен быть зарегистрирован как его «мать».

В случае положительного решения суда в пользу истца, его ребенок может стать первым человеком, родившимся в Англии и Уэльсе, у которого на законных основаниях не будет матери.

Мужчина обвиняет орган, который вводит положения, касающиеся регистрации рождений и смертей, в дискриминации.

Он настаивает на том, что применение по отношению к нему выражения «мать» ребенка нарушает его право человека на уважение частной и семейной жизни, а также противоречит его гендеру.

Мужчина также заявил, что подобное «вмешательство» не является необходимым в свете изменений, которые «произошли в процессе эволюции общества».

Читайте также: В Украине впервые появился на свет ребенок от трех родителей

Ранее все родившие детей транссексуалы были зарегистрированы в качестве матерей своих детей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:51 » Автор: Алена Шимко
     276
     0

Похожие новости по теме

Американка убила мать и присвоила себе ее ребенка Американка убила мать и присвоила себе ее ребенка

Женщина, которая изображала беременность, признана виновной в убийстве матери и краже ее ребенка.

Британские соцслужбы отобрали ребенка у пожилых родителей Британские соцслужбы отобрали ребенка у пожилых родителей

Соцслужбы решили, что пожилые родители не смогут обеспечить малышу надлежащий уход.

В Чехии мужчинам разрешили уходить в декрет В Чехии мужчинам разрешили уходить в декрет

Закон уже вступил в силу.

Впервые в мире: в Канаде в медкарте ребенка не указали пол Впервые в мире: в Канаде в медкарте ребенка не указали пол

Малыш сам должен выбрать свою половую принадлежность.

Жуткое ЧП в США: горный лев набросился на ребенка Жуткое ЧП в США: горный лев набросился на ребенка

Ребенок получил сильные повреждения головы, шеи и лица.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх