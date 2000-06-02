Раздел: Мир
В Британии появился на свет первый ребенок без матери
Мужчина-трансгендер хочет, чтобы в свидетельстве о рождении его ребенка его указали в качестве «отца», а не «матери».
Высокому суду в Великобритании предстоит разобрать дело о ребенке, у которого формально нет матери, пишет Хроника.инфо.
«Отец» ребенка родился женщиной, но на момент беременности и родов уже юридически стал мужчиной.
В Британии существует закон, который гласит, чтобы человек, родивший ребенка, должен быть зарегистрирован как его «мать».
В случае положительного решения суда в пользу истца, его ребенок может стать первым человеком, родившимся в Англии и Уэльсе, у которого на законных основаниях не будет матери.
Мужчина обвиняет орган, который вводит положения, касающиеся регистрации рождений и смертей, в дискриминации.
Он настаивает на том, что применение по отношению к нему выражения «мать» ребенка нарушает его право человека на уважение частной и семейной жизни, а также противоречит его гендеру.
Мужчина также заявил, что подобное «вмешательство» не является необходимым в свете изменений, которые «произошли в процессе эволюции общества».
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Ранее все родившие детей транссексуалы были зарегистрированы в качестве матерей своих детей.
Высокому суду в Великобритании предстоит разобрать дело о ребенке, у которого формально нет матери, пишет Хроника.инфо.
«Отец» ребенка родился женщиной, но на момент беременности и родов уже юридически стал мужчиной.
В Британии существует закон, который гласит, чтобы человек, родивший ребенка, должен быть зарегистрирован как его «мать».
В случае положительного решения суда в пользу истца, его ребенок может стать первым человеком, родившимся в Англии и Уэльсе, у которого на законных основаниях не будет матери.
Мужчина обвиняет орган, который вводит положения, касающиеся регистрации рождений и смертей, в дискриминации.
Он настаивает на том, что применение по отношению к нему выражения «мать» ребенка нарушает его право человека на уважение частной и семейной жизни, а также противоречит его гендеру.
Мужчина также заявил, что подобное «вмешательство» не является необходимым в свете изменений, которые «произошли в процессе эволюции общества».
Читайте также: В Украине впервые появился на свет ребенок от трех родителей
Ранее все родившие детей транссексуалы были зарегистрированы в качестве матерей своих детей.
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