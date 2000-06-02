Раздел: Мир
Австралийцы "вылечили" Большой Барьерный риф
Лечение коралловых рифов, призванное помочь исцелить поврежденные части Большого Барьерного рифа Австралии, проходит успешно.
Власти Австралии решили расширить проект по спасению Большого Барьерного рифа, сообщает Хроника.инфо.
Питер Харрисон, профессор Университета Южного Кросса в Австралии, говорит, что он «очень рад положительной динамике результатов», которое показывают, что экспериментальный процесс, известный как «коралловый ЭКО», является эффективным.
Харрисон добавил, что его команде удалось «значительно увеличить» количество молодых кораллов на рифах на острове Херон и острове Ван-Три, где они заложили миллионы личинок кораллов 18 месяцев назад.
Читайте также: Большой Барьерный Риф - ярчайшая из жемчужин Австралии. Фото
Большой Барьерный риф площадью 2300 км является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. За последние несколько лет он потерял около половины своих кораллов.
Власти Австралии решили расширить проект по спасению Большого Барьерного рифа, сообщает Хроника.инфо.
Питер Харрисон, профессор Университета Южного Кросса в Австралии, говорит, что он «очень рад положительной динамике результатов», которое показывают, что экспериментальный процесс, известный как «коралловый ЭКО», является эффективным.
Харрисон добавил, что его команде удалось «значительно увеличить» количество молодых кораллов на рифах на острове Херон и острове Ван-Три, где они заложили миллионы личинок кораллов 18 месяцев назад.
Читайте также: Большой Барьерный Риф - ярчайшая из жемчужин Австралии. Фото
Большой Барьерный риф площадью 2300 км является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. За последние несколько лет он потерял около половины своих кораллов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1250
0
Оставьте свой комментарий