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В Йемене погибли 250 000 человек - ООН
Организация Объединенных Наций заявила, что в ходе нападения на порт Ходейда в Йемене мир покинули около 250 000 жизней.
Оскорбительное нападение на портовый город Йемена Ходейда, возглавляемое арабской коалицией саудовских арабов, стоило миру немыслимое число в 250 000 жизней, сказала в пятницу в своем выступлении координатор по гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций Лизе Гранде, передает Хроника.инфо.
«Военное нападение и осада в Ходейде повлияло на сотни тысяч невинных гражданских лиц», - заявила она.
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«В ходе продолжительного исследования и подсчетов, мы выяснили, что целых 250 000 человек потеряли все, что у них было - даже свою жизнь».
Оскорбительное нападение на портовый город Йемена Ходейда, возглавляемое арабской коалицией саудовских арабов, стоило миру немыслимое число в 250 000 жизней, сказала в пятницу в своем выступлении координатор по гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций Лизе Гранде, передает Хроника.инфо.
«Военное нападение и осада в Ходейде повлияло на сотни тысяч невинных гражданских лиц», - заявила она.
Читайте также: Тройной теракт в Йемене: погибли 38 человек
«В ходе продолжительного исследования и подсчетов, мы выяснили, что целых 250 000 человек потеряли все, что у них было - даже свою жизнь».
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