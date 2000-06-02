Власти Австрии закроют 7 мечетей и депортируют 60 имамов

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По словам чиновников, это «только начало» борьбы против исламистской идеологии и иностранного финансирования религиозных групп.Коалиционное правительство, союз консерваторов и крайне правых, пришло к власти во времена миграционного кризиса в Европе. Сейчас коалиция обещает предотвратить еще один приток мигрантов и беженцев.Будучи еще министром интеграции, канцлер Себастьян Курз наблюдал за прохождением жесткого «закона об Исламе» в 2015 году, который запретил иностранное финансирование религиозных групп и создал обязанность для мусульманских обществ «иметь позитивный фундаментальный взгляд на Австрийское государство и общество».Пресс-секретарь президента Турции сегодня оспорил решение Австрии как «антиисламский» и «расистский» шаг.«Решение Австрии закрыть семь мечетей и депортировать имамов является отражением антиисламской, расистской и дискриминационной популистской волны в этой стране», - сказал Ибрагим Калин в Твиттере после того, как Вена объявила о решении.«Общества политического ислама и радикалистические тенденции не имеют места в нашей стране», - сказал Курз на пресс-конференции.В стране, насчитывающей 8,8 миллиона человек, проживает примерно 600 000 мусульман, большинство из которых являются турками или имеют семьи турецкого происхождения.