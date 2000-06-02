Раздел: Мир
Россия отрицает проведение крупной бомбардировки в Сирии
Российские информационные агентства сегодня, в пятницу, сообщили, что Россия отрицает заявления о том, что ее военные самолеты совершили воздушные удары в провинции Идлиб в Сирии, где погибли десятки человек.
Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что воздушные удары, которые, вероятно, были нанесены Россией по деревне в Идлибе, убили не менее 44 человек в одночасье, сообщает Хроника.инфо.
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Также сообщается, что Министерство обороны России якобы получило информацию о боевых действиях между боевиками Нусрского фронта и истребителями оппозиции, в результате которых был открыт артиллерийский огонь в течение последних 24 часов.
Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что воздушные удары, которые, вероятно, были нанесены Россией по деревне в Идлибе, убили не менее 44 человек в одночасье, сообщает Хроника.инфо.
Читайте также: Последствия бомбардировки рынка в Сирии. Видео
Также сообщается, что Министерство обороны России якобы получило информацию о боевых действиях между боевиками Нусрского фронта и истребителями оппозиции, в результате которых был открыт артиллерийский огонь в течение последних 24 часов.
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