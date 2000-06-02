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Раздел: Мир  
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Известный производитель пива извинился за сексистскую рекламу

Известный производитель пива извинился за сексистскую рекламуЮжноафриканская компания извинилась за брендинг своего нового ассортимента пива, который вызвал протест среди женщин.

Vale Bru провела маркетинговую кампанию пива с такими названиями, как «Жгучая Брюнетка», «Легкая Блонди», «Чертовка-Порра» и «Зрелая Рыжая», передает Хроника.инфо

У «Легкой Блонди» появился слоган: «У всех ваших друзей она уже была».

После обширной критики за сексизм, компания обещала удалить названия и принесла публичные извинения.

В социальных сетях «Жгучую Брюнетку» рекламировали очень пошлыми фразами, что вызвало гнев организаций по защите прав женщин.

По данным South Africa Times Live, Порра является уничижительным термином для описания женщины легкого поведения.

Тханди Гильерме, автор платформы Craft Geek, написал в Instagram, что Vale Bru «должно быть стыдно».

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Компания, основанная в Йоханнесбурге, опубликовала свое извинение, а затем удалила его из Instagram.
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Сегодня, 17:53 » Автор: Алена Шимко
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