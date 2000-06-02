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Раздел: Мир  
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В ЕС не все согласны с изменениями в "Большой семерке"

В ЕС не все согласны с изменениями в "Большой семерке"В Европейском Совете, Париже и Оттаве негативно отнеслись к предложению Трампа о возврате к G8.

Президент Европейского Совета Дональд Туск выступил против пересмотра формата G7 и возвращение к нему России. Об этом он заявил на пресс-конференции в Канаде перед началом саммита G7, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Относительно спекуляций о G6+1, G7-1 или G7+1. Оставим G7, какой она есть. Это счастливое число", - сказал Туск.

Как сообщает CBC News позиция Канады в вопросе возвращения России в G8 остается неизменной.
"Наша позиция относительно этого не изменилась", - сказал представитель министра иностранных дел Канады Адам Остен.

В то же время, агентство Reuters со ссылкой на источник в окружении президента Франции Эммануэля Макрона сообщает, что предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в "большую восьмерку" не выглядит последовательным в свете последних введеных Вашингтоном санкций в отношении к Москве.

"Стоит напомнить, что последней страной, которая ввела индивидуальные экономические санкции, были Соединенные Штаты, поэтому это предложение не выглядит последовательным", - заявил представитель Елисейского дворца.

В Москве, в свою очередь, заявили, что Россия концентрирует свое внимание в большей степени на иных форматах, нежели Группа семи.

"Мы делаем акцент на других форматах", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Как сообщалось, предложение Трампа вернуть Россию в G8 поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
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 Теги: ЕС, большая семерка

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Сегодня, 20:47 » Автор: Татьяна Ларина
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