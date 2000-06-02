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Королеве Англии сделали операцию на глазах

Королеве Англии сделали операцию на глазахЕлизавету II прооперировали в частной больнице короля Эдуарда VII в Лондоне

Королева Великобритании Елизавета II в прошлом месяце перенесла успешную операцию на глазах. Об этом сообщает представитель Букингемского дворца, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Я могу подтвердить, что королева успешно перенесла легкую плановую процедуру по лечению катаракты в прошлом месяце", – сказал представитель палаты.

Однако он отказался раскрывать подробности.

Ранее СМИ сообщили, что Елизавету II прооперировали в частной больнице короля Эдуарда VII в Лондоне.

По словам источника в королевском кругу, ей не пришлось из-за операции отменять какие-либо официальные обязательства и на недавних событиях она появлялась в темных очках.

Елизавета II считается самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании (66 лет). Она взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25-ти лет после кончины своего отца короля Георга VI.

Кроме того, она является и самым долгоживущим монархом.

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21 апреля в Лондоне состоялся звездный концерт в честь 92-го дня рождения королевы Великобритании Елизаветы. Поздравить ее в Королевском Альберт-Холле собралась вся звездная семья.
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 Теги: королева, Елизавета II

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Сегодня, 23:08 » Автор: Татьяна Ларина
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