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Раздел: Мир  
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Американские дипломаты на Кубе получили странные травмы

Американские дипломаты на Кубе получили странные травмы Два сотрудника американского посольства отозваны и отправлены на обследование.

США отозвали двух сотрудников посольства на Кубе для обследования из-за возможной черепно-мозговой травмы, причина которой остается невыясненной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com.

По словам источника в Госдепартаменте, пострадавших привезли на обследование в Пенсильванский университет.

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Врачи этого вуза изучали прошлогодние случаи на Кубе, а также новые, которые произошли в консульстве США в Китае.
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 Теги: США, Куба

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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