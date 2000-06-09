Раздел: Мир
Американские дипломаты на Кубе получили странные травмы
Два сотрудника американского посольства отозваны и отправлены на обследование.
США отозвали двух сотрудников посольства на Кубе для обследования из-за возможной черепно-мозговой травмы, причина которой остается невыясненной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com.
По словам источника в Госдепартаменте, пострадавших привезли на обследование в Пенсильванский университет.
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Врачи этого вуза изучали прошлогодние случаи на Кубе, а также новые, которые произошли в консульстве США в Китае.
США отозвали двух сотрудников посольства на Кубе для обследования из-за возможной черепно-мозговой травмы, причина которой остается невыясненной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com.
По словам источника в Госдепартаменте, пострадавших привезли на обследование в Пенсильванский университет.
Читайте также: Королеве Англии сделали операцию на глазах
Врачи этого вуза изучали прошлогодние случаи на Кубе, а также новые, которые произошли в консульстве США в Китае.
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