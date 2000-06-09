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Масштабные столкновения в Секторе Газа: сотни пострадавших

Масштабные столкновения в Секторе Газа: сотни пострадавших В массовых беспорядках убито уже четыре человека и пострадало более двухсот.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман поприветствовал военнослужащих ЦАХАЛа за их старания по сдерживанию массовых беспорядков на границе Сектора Газа, которые, по его словам, были организованы ХАМАСом и Ираном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.

«Решительность и профессионализм солдат ЦАХАЛа на границах Газы говорят сами за себя. Вопреки огромным усилиям ХАМАСа и Ирана, все меньше и меньше террористов приближаются к нашей границе», - торжественно заявил Либерман в сообщении в Твиттере, выражая благодарность израильским военным.

Тем временем Министерство здравоохранения в Газе сообщило об убийстве двух палестинцев в приграничных беспорядках. ЦАХАЛ пока что не подтвердил эту информацию.

Еще 525 человек пострадали, из них 92 получили огнестрельные ранения, - сообщает палестинское ведомство.

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Немного погодя Министерство здравоохранения при ХАМАСе сообщило о смерти еще двух палестинцев, включая 15-летнего подростка.
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 Теги: Сектор Газа, конфликт

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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