Раздел: Мир
Масштабные столкновения в Секторе Газа: сотни пострадавших
В массовых беспорядках убито уже четыре человека и пострадало более двухсот.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман поприветствовал военнослужащих ЦАХАЛа за их старания по сдерживанию массовых беспорядков на границе Сектора Газа, которые, по его словам, были организованы ХАМАСом и Ираном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.
«Решительность и профессионализм солдат ЦАХАЛа на границах Газы говорят сами за себя. Вопреки огромным усилиям ХАМАСа и Ирана, все меньше и меньше террористов приближаются к нашей границе», - торжественно заявил Либерман в сообщении в Твиттере, выражая благодарность израильским военным.
Тем временем Министерство здравоохранения в Газе сообщило об убийстве двух палестинцев в приграничных беспорядках. ЦАХАЛ пока что не подтвердил эту информацию.
Еще 525 человек пострадали, из них 92 получили огнестрельные ранения, - сообщает палестинское ведомство.
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Немного погодя Министерство здравоохранения при ХАМАСе сообщило о смерти еще двух палестинцев, включая 15-летнего подростка.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман поприветствовал военнослужащих ЦАХАЛа за их старания по сдерживанию массовых беспорядков на границе Сектора Газа, которые, по его словам, были организованы ХАМАСом и Ираном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.
«Решительность и профессионализм солдат ЦАХАЛа на границах Газы говорят сами за себя. Вопреки огромным усилиям ХАМАСа и Ирана, все меньше и меньше террористов приближаются к нашей границе», - торжественно заявил Либерман в сообщении в Твиттере, выражая благодарность израильским военным.
Тем временем Министерство здравоохранения в Газе сообщило об убийстве двух палестинцев в приграничных беспорядках. ЦАХАЛ пока что не подтвердил эту информацию.
Еще 525 человек пострадали, из них 92 получили огнестрельные ранения, - сообщает палестинское ведомство.
Читайте также: Американские дипломаты на Кубе получили странные травмы
Немного погодя Министерство здравоохранения при ХАМАСе сообщило о смерти еще двух палестинцев, включая 15-летнего подростка.
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