Раздел: Мир
Руководство IKEA приняло важное решение для сохранения экологии
Компания собирается отказаться от пластика.
Компания IKEA на данный момент является крупнейшим ритейлером товаров для дома в мире. Недавно ее представители заявили о намерении отказаться от использования пластиковых предметов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знамя Индустрии.
Причина – в обеспокоенности проблемами окружающей среды. Ведь вопрос использования пластика обсуждается уже давно.
Предполагается, что в магазинах больше не будут продаваться одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы и пакеты. Также больше не будут использоваться тарелки из картона, покрытые пластиком.
Отказываться от использования этих предметов будут поэтапно, по мере того, как осуществится внедрение экологичных альтернатив.
Также в компании предполагают, что до 2020 года весь используемый в магазинах пластик будет изготавливаться из вторсырья.
Читайте также: В Европе сообщили о резком росте объема мошеннических операций
До этого IKEA уже анонсировала изготовление собственных солнечных батарей.
Компания IKEA на данный момент является крупнейшим ритейлером товаров для дома в мире. Недавно ее представители заявили о намерении отказаться от использования пластиковых предметов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знамя Индустрии.
Причина – в обеспокоенности проблемами окружающей среды. Ведь вопрос использования пластика обсуждается уже давно.
Предполагается, что в магазинах больше не будут продаваться одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы и пакеты. Также больше не будут использоваться тарелки из картона, покрытые пластиком.
Отказываться от использования этих предметов будут поэтапно, по мере того, как осуществится внедрение экологичных альтернатив.
Также в компании предполагают, что до 2020 года весь используемый в магазинах пластик будет изготавливаться из вторсырья.
Читайте также: В Европе сообщили о резком росте объема мошеннических операций
До этого IKEA уже анонсировала изготовление собственных солнечных батарей.
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