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Раздел: Мир  
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Руководство IKEA приняло важное решение для сохранения экологии

Руководство IKEA приняло важное решение для сохранения экологии Компания собирается отказаться от пластика.

Компания IKEA на данный момент является крупнейшим ритейлером товаров для дома в мире. Недавно ее представители заявили о намерении отказаться от использования пластиковых предметов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знамя Индустрии.

Причина – в обеспокоенности проблемами окружающей среды. Ведь вопрос использования пластика обсуждается уже давно.

Предполагается, что в магазинах больше не будут продаваться одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы и пакеты. Также больше не будут использоваться тарелки из картона, покрытые пластиком.

Отказываться от использования этих предметов будут поэтапно, по мере того, как осуществится внедрение экологичных альтернатив.

Также в компании предполагают, что до 2020 года весь используемый в магазинах пластик будет изготавливаться из вторсырья.

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До этого IKEA уже анонсировала изготовление собственных солнечных батарей.
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 Теги: IKEA, пластик

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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