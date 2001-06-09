В Британию переброшен еще один американский бомбардировщик

В Европе эти самолеты проводят регулярные тренировочные полеты.



Сверхзвуковые американские бомбардировщики, каждый из которых способен нести до 60 тонн боеприпасов, перебазированы в Великобританию, сообщает



Еще один дальний сверхзвуковой бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1B Lancer, способный нести более 60 тонн боеприпасов, в четверг приземлился на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.



30 мая в Англию были переброшены три дальних тяжелых бомбардировщика с изменяемой стреловидностью крыла В-1В с авиабазы ВВС США Дайс (штат Техас).



С тех пор американские бомбардировщики регулярно проводят многочасовые тренировочные полеты у западных границ России в регионе Балтики.



В частности, недавно на выполнение задания вблизи российских рубежей на Балтике с авиабазы Фэрфорд в Великобритании вылетал американский бомбардировщик В-1В с бортовым номером 86-0101 позывными CROOK1.



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Авиабаза Фэрфорд в графстве Глостершир в Англии является передовым пунктом базирования стратегической авиации ВВС США для проведения операций на европейском театре военных действий, в том числе для тяжелых бомбардировщиков ВВС США В-1В, стратегических бомбардировщиков В-52, способных нести ядерное оружие, а также стратегических высотных разведывательных самолетов U-2. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сверхзвуковые американские бомбардировщики, каждый из которых способен нести до 60 тонн боеприпасов, перебазированы в Великобританию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Еще один дальний сверхзвуковой бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1B Lancer, способный нести более 60 тонн боеприпасов, в четверг приземлился на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.30 мая в Англию были переброшены три дальних тяжелых бомбардировщика с изменяемой стреловидностью крыла В-1В с авиабазы ВВС США Дайс (штат Техас).С тех пор американские бомбардировщики регулярно проводят многочасовые тренировочные полеты у западных границ России в регионе Балтики.В частности, недавно на выполнение задания вблизи российских рубежей на Балтике с авиабазы Фэрфорд в Великобритании вылетал американский бомбардировщик В-1В с бортовым номером 86-0101 позывными CROOK1.Авиабаза Фэрфорд в графстве Глостершир в Англии является передовым пунктом базирования стратегической авиации ВВС США для проведения операций на европейском театре военных действий, в том числе для тяжелых бомбардировщиков ВВС США В-1В, стратегических бомбардировщиков В-52, способных нести ядерное оружие, а также стратегических высотных разведывательных самолетов U-2.



