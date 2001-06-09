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Раздел: Мир  
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Президент США продлил санкции в отношении Белоруссии

Президент США продлил санкции в отношении Белоруссии Санкции были приняты в 2006 году.

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год действие санкций против отдельных белорусских граждан и членов правительства. Речь об ограничениях, которые были введены еще в 2006 году после выборов, которые Вашингтон признал недемократичными, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на U-News.

На официальном сайте Белого дома сообщается, что действия указанных лиц нарушали права человека. В данном случае имеются в виду политические репрессии, похищения людей и злоупотребление властью.

Ежегодно санкции против Беларуси продлевает и Совет Европейского Союза. Ограничения включают эмбарго на торговлю оружием, замораживание банковских активов и запрет на поездки в Евросоюз для четырех человек, которых подозревают в причастности к исчезновению двух оппозиционеров.

Беларусь надеется на полную отмену санкций

Вслед за этим решением последовал комментарий министерства иностранных дел Беларуси, где выразили надежду на полную отмену ограничений.

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"Мы изначально исходим из того, что санкции несправедливы и контрпродуктивны. Продление оставшихся ограничений в отношении нашей страны в виде оружейного эмбарго и санкций против четырех физических лиц на очередной год не соответствует духу развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Европейским союзом", - отметил пресс-секретарь МИД Беларуси Мирончик.
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 Теги: Трамп, Белоруссия, санкции

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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