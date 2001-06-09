Раздел: Мир
В США рассматривают резолюцию о геноциде украинского народа
Голодомор признали геноцидом уже 11 американских штатов.
В Палате представителей Конгресса США представлена резолюция в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа. Об этом сообщило посольство Украины в США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.нет.
Отмечается, что группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Палате представителей Конгресса США представили проект резолюции, приуроченной к 85-й годовщине Голодомора в Украине.
В посольстве указали, что документ является зеркальной версией резолюции, внесенной на рассмотрение Сената в марте этого года.
В проекте резолюции подчеркивается, что события 1932-1933 годов в Украине были спланированной акцией сталинского тоталитарного режима против украинского народа и являются геноцидом.
Документ также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинцев.
Читайте также: Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по Крыму
Ранее сообщалось, что в результате Голодомора 1932-1933 годов погибли 3,94 миллиона украинцев.
В Палате представителей Конгресса США представлена резолюция в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа. Об этом сообщило посольство Украины в США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.нет.
Отмечается, что группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Палате представителей Конгресса США представили проект резолюции, приуроченной к 85-й годовщине Голодомора в Украине.
В посольстве указали, что документ является зеркальной версией резолюции, внесенной на рассмотрение Сената в марте этого года.
В проекте резолюции подчеркивается, что события 1932-1933 годов в Украине были спланированной акцией сталинского тоталитарного режима против украинского народа и являются геноцидом.
Документ также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинцев.
Читайте также: Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по Крыму
Ранее сообщалось, что в результате Голодомора 1932-1933 годов погибли 3,94 миллиона украинцев.
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