» » Аэропорт Рио-де-Жанейро парализован из-за перестрелки наркоторговцев
Раздел: Мир  
0

Аэропорт Рио-де-Жанейро парализован из-за перестрелки наркоторговцев

Аэропорт Рио-де-Жанейро парализован из-за перестрелки наркоторговцевАэропорт города Рио-де-Жанейро парализован из-за крупной перестрелки поблизости.

Новости Бразилии сегодня 09.06.2018: Работа аэропорта Сантос Дюмон в центре Рио-де-Жанейро была приостановлена из-за произошедшей поблизости перестрелки между полицейскими и вооруженными наркоторговцами, передает Хроника.инфо со ссылкой на 10минут.инфо.

Сообщается, что в перестрелке пострадал правоохранитель, одного из злоумышленников удалось задержать.

Читайте также: В Тбилиси парализован аэропорт

Телеканал Globo уточняет, что работа аэропорта была прервана всего на 15 минут.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:44 » Автор: Алена Шимко
     428
     0

Похожие новости по теме

В Тбилиси парализован аэропорт В Тбилиси парализован аэропорт

В связи с этим образовались огромные очереди в терминале аэропорта.

Лондон парализован: бастуют работники метро Лондон парализован: бастуют работники метро

Значительная часть закрытых станций приходится на центр города

В результате перестрелки в Финляндии погиб мэр города В результате перестрелки в Финляндии погиб мэр города

Подозреваемый в совершении преступления был задержан на месте.

Взрыв в Рио-де-Жанейро: погибли пять человек Взрыв в Рио-де-Жанейро: погибли пять человек

Причиной взрыва смогла быть утечка газа.

В перестрелке в Рио-де-Жанейро погибли 5 человек В перестрелке в Рио-де-Жанейро погибли 5 человек

В полиции заявляют, что оружие применялось исключительно в целях самообороны.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх