Раздел: Мир
Аэропорт Рио-де-Жанейро парализован из-за перестрелки наркоторговцев
Аэропорт города Рио-де-Жанейро парализован из-за крупной перестрелки поблизости.
Новости Бразилии сегодня 09.06.2018: Работа аэропорта Сантос Дюмон в центре Рио-де-Жанейро была приостановлена из-за произошедшей поблизости перестрелки между полицейскими и вооруженными наркоторговцами, передает Хроника.инфо со ссылкой на 10минут.инфо.
Сообщается, что в перестрелке пострадал правоохранитель, одного из злоумышленников удалось задержать.
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Телеканал Globo уточняет, что работа аэропорта была прервана всего на 15 минут.
Новости Бразилии сегодня 09.06.2018: Работа аэропорта Сантос Дюмон в центре Рио-де-Жанейро была приостановлена из-за произошедшей поблизости перестрелки между полицейскими и вооруженными наркоторговцами, передает Хроника.инфо со ссылкой на 10минут.инфо.
Сообщается, что в перестрелке пострадал правоохранитель, одного из злоумышленников удалось задержать.
Читайте также: В Тбилиси парализован аэропорт
Телеканал Globo уточняет, что работа аэропорта была прервана всего на 15 минут.
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