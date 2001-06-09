Раздел: Мир
Путин сделал Си Цзиньпину необычный подарок
Президент России Владимир Путин подарил председателю КНР Си Цзиньпину баню.
Председатель КНР Си Цзиньпин получил в качестве подарка от президента России Владимира Путина русскую баню из сибирского кедра, заявил журналистам 9 июня спикер Кремля Дмитрий Песков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
По словам Пескова, два лидера обменялись подарками вечером 8 июня. Он подчеркнул, что место для установки бани выберет китайская сторона, а работы выполнят российские специалисты.
Спикер Кремля добавил, что сруб для бани выполнен из 200-летнего кедра с Алтая.
В интервью Медиакорпорации Китая Путин говорил, что его подарок Си Цзиньпину во время июньского визита в Китай – это секрет.
Читайте также: Царский подарок: японец вручил невесте канализационный люк
Президент России приехал в Китай для участия в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао 9–10 июня. ШОС – постоянно действующее региональное международное объединение, учрежденное в 2001 году в Шанхае. Членами организации в настоящее время являются Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.
Председатель КНР Си Цзиньпин получил в качестве подарка от президента России Владимира Путина русскую баню из сибирского кедра, заявил журналистам 9 июня спикер Кремля Дмитрий Песков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
По словам Пескова, два лидера обменялись подарками вечером 8 июня. Он подчеркнул, что место для установки бани выберет китайская сторона, а работы выполнят российские специалисты.
Спикер Кремля добавил, что сруб для бани выполнен из 200-летнего кедра с Алтая.
В интервью Медиакорпорации Китая Путин говорил, что его подарок Си Цзиньпину во время июньского визита в Китай – это секрет.
Читайте также: Царский подарок: японец вручил невесте канализационный люк
Президент России приехал в Китай для участия в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао 9–10 июня. ШОС – постоянно действующее региональное международное объединение, учрежденное в 2001 году в Шанхае. Членами организации в настоящее время являются Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
976
1
Оставьте свой комментарий