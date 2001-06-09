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Путин сделал Си Цзиньпину необычный подарок

Путин сделал Си Цзиньпину необычный подарокПрезидент России Владимир Путин подарил председателю КНР Си Цзиньпину баню.

Председатель КНР Си Цзиньпин получил в качестве подарка от президента России Владимира Путина русскую баню из сибирского кедра, заявил журналистам 9 июня спикер Кремля Дмитрий Песков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

По словам Пескова, два лидера обменялись подарками вечером 8 июня. Он подчеркнул, что место для установки бани выберет китайская сторона, а работы выполнят российские специалисты.

Спикер Кремля добавил, что сруб для бани выполнен из 200-летнего кедра с Алтая.

В интервью Медиакорпорации Китая Путин говорил, что его подарок Си Цзиньпину во время июньского визита в Китай – это секрет.

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Президент России приехал в Китай для участия в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао 9–10 июня. ШОС – постоянно действующее региональное международное объединение, учрежденное в 2001 году в Шанхае. Членами организации в настоящее время являются Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.
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Сегодня, 14:13 » Автор: Алена Шимко
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