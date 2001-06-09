Раздел: Мир
В Грузии разбился автобус со школьниками: четверо погибших
Экскурсионный автобус со школьниками съехал в овраг на перевале Гомбори на востоке Грузии.
Двое детей погибли на месте, еще четверо — получили травмы разной степени тяжести, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Пятый канал.
Позднее агентства распространили информацию о том, что число погибших увеличилось до четырех человек.
На место происшествия экстренно были направлены спасатели, а также несколько машин реанимации и скорой помощи. Пострадавших доставили в больницу в городе Телави.
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Что стало причиной трагедии — выясняется. Следователи начали проверку.
Двое детей погибли на месте, еще четверо — получили травмы разной степени тяжести, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Пятый канал.
Позднее агентства распространили информацию о том, что число погибших увеличилось до четырех человек.
На место происшествия экстренно были направлены спасатели, а также несколько машин реанимации и скорой помощи. Пострадавших доставили в больницу в городе Телави.
Читайте также: В США автобус со школьниками рухнул в ущелье
Что стало причиной трагедии — выясняется. Следователи начали проверку.
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