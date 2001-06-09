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Раздел: Мир  
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В Грузии разбился автобус со школьниками: четверо погибших

В Грузии разбился автобус со школьниками: четверо погибшихЭкскурсионный автобус со школьниками съехал в овраг на перевале Гомбори на востоке Грузии.

Двое детей погибли на месте, еще четверо — получили травмы разной степени тяжести, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Пятый канал.

Позднее агентства распространили информацию о том, что число погибших увеличилось до четырех человек.

На место происшествия экстренно были направлены спасатели, а также несколько машин реанимации и скорой помощи. Пострадавших доставили в больницу в городе Телави.

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Что стало причиной трагедии — выясняется. Следователи начали проверку.
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Сегодня, 15:59 » Автор: Алена Шимко
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