Раздел: Мир
Елизавете II сделали сложную операцию
Операция была проведена в частной больнице в центре города.
Королеве Великобритании Елизавете II в мае сделали операцию по удалению катаракты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspi.com.ua.
"Я могу подтвердить, что королева успешно перенесла короткую плановую операцию по лечению катаракты в прошлом месяце", - сказано в сообщении.
Кроме того, сообщается, что 92-летняя королева не отменила назначенные встречи после операции, однако одевала темные очки.
Читайте также: Украинский экс-президент перенес сложную операцию на сердце
Ранее сообщалось, что жена британского принца Меган Маркл по настоянию королевы Елизаветы II полгода будет проходить курс королевского этикета.
Королеве Великобритании Елизавете II в мае сделали операцию по удалению катаракты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspi.com.ua.
"Я могу подтвердить, что королева успешно перенесла короткую плановую операцию по лечению катаракты в прошлом месяце", - сказано в сообщении.
Кроме того, сообщается, что 92-летняя королева не отменила назначенные встречи после операции, однако одевала темные очки.
Читайте также: Украинский экс-президент перенес сложную операцию на сердце
Ранее сообщалось, что жена британского принца Меган Маркл по настоянию королевы Елизаветы II полгода будет проходить курс королевского этикета.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1032
0
Оставьте свой комментарий