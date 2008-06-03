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Елизавете II сделали сложную операцию

Елизавете II сделали сложную операциюОперация была проведена в частной больнице в центре города.

Королеве Великобритании Елизавете II в мае сделали операцию по удалению катаракты.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspi.com.ua.

"Я могу подтвердить, что королева успешно перенесла короткую плановую операцию по лечению катаракты в прошлом месяце", - сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что 92-летняя королева не отменила назначенные встречи после операции, однако одевала темные очки.

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Ранее сообщалось, что жена британского принца Меган Маркл по настоянию королевы Елизаветы II полгода будет проходить курс королевского этикета.
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 Теги: Елизавете II, операция

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Сегодня, 19:00 » Автор: Едгар Букмирза
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