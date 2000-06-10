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Раздел: Мир  
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ООН готов пересмотреть варианты защиты палестинцев

ООН готов пересмотреть варианты защиты палестинцевУведомление о проведении заседание было направлено 193 государствам-участникам ООН.

Генеральная ассамблея ООН готова посредничать в конфликте, который вновь разгорелся на израильско-палестинской границе в районе сектора Газа.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.

Так, на было принято решение провести заседание о защите палестинцев в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан во вторник, 13 июня. Инициатива ревизии резолюции принадлежит лиге арабских государства, которые обратились с просьбой о проведении заседания к председателю Мирославу Лайчаку.

В частности, проект резолюции осуждает осуждает систематические нарушения прав человека и права на свободу сборов и проведения демонстраций.

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Напомним, что 14 мая в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США, что привело к резкому усилению массовых протестов палестинцев. В столкновениях с израильскими солдатами на границе Израиля с сектором Газа было убито более 60 палестинцев, более 2 тыс человек были госпитализированы с разным уровнем травм и ранений.
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 Теги: ООН, Палестина

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Вчера, 23:26 » Автор: Едгар Букмирза
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