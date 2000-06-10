Раздел: Мир
Глава МИД РФ рассказал о нежелании возвращаться в "большую восьмерку"
Лавров прокомментировал слова Дональда Трампа.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире «Первого канала» заявил, что Россия никогда не просила вернуться в G8 и успешно работает над переговорами в других форматах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на EconomistUA.
Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа возможности возвращения России в эту неформальную организацию.
«Мы никогда ни у кого не просились назад. Когда было принято решение о том, чтобы наши западные партнеры в «восьмерке» больше не участвовали и вернулись в свой формат «семерки», мы это восприняли как их решение и прекрасно работаем в других форматах», — заявил Лавров и уточнил, что имеет ввиду Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИКС и формат G20.
Ранее в пятницу Трамп призвал возродить формат G8 с участием России. По его словам, такие переговоры были бы продуктивнее, чем встречи в формате «семерки».
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В ответ канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что идея Трампа не отражают решение остальных участников G7.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире «Первого канала» заявил, что Россия никогда не просила вернуться в G8 и успешно работает над переговорами в других форматах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на EconomistUA.
Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа возможности возвращения России в эту неформальную организацию.
«Мы никогда ни у кого не просились назад. Когда было принято решение о том, чтобы наши западные партнеры в «восьмерке» больше не участвовали и вернулись в свой формат «семерки», мы это восприняли как их решение и прекрасно работаем в других форматах», — заявил Лавров и уточнил, что имеет ввиду Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИКС и формат G20.
Ранее в пятницу Трамп призвал возродить формат G8 с участием России. По его словам, такие переговоры были бы продуктивнее, чем встречи в формате «семерки».
Читайте также: В Дагестане объявили чрезвычайное положение из-за атак саранчи
В ответ канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что идея Трампа не отражают решение остальных участников G7.
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