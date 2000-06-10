» » Глава МИД РФ рассказал о нежелании возвращаться в "большую восьмерку"
Раздел: Мир  
0

Глава МИД РФ рассказал о нежелании возвращаться в "большую восьмерку"

Глава МИД РФ рассказал о нежелании возвращаться в "большую восьмерку" Лавров прокомментировал слова Дональда Трампа.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире «Первого канала» заявил, что Россия никогда не просила вернуться в G8 и успешно работает над переговорами в других форматах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на EconomistUA.

Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа возможности возвращения России в эту неформальную организацию.

«Мы никогда ни у кого не просились назад. Когда было принято решение о том, чтобы наши западные партнеры в «восьмерке» больше не участвовали и вернулись в свой формат «семерки», мы это восприняли как их решение и прекрасно работаем в других форматах», — заявил Лавров и уточнил, что имеет ввиду Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИКС и формат G20.

Ранее в пятницу Трамп призвал возродить формат G8 с участием России. По его словам, такие переговоры были бы продуктивнее, чем встречи в формате «семерки».

Читайте также: В Дагестане объявили чрезвычайное положение из-за атак саранчи

В ответ канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что идея Трампа не отражают решение остальных участников G7.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Лавров, Трамп, G8

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
     383
     0

Похожие новости по теме

Лавров рассказал о разочаровании Трампом Лавров рассказал о разочаровании Трампом

Министр иностранных дел РФ не поддержал решение президента США.

Меркель раскритиковала громкое заявление Трампа Меркель раскритиковала громкое заявление Трампа

Меркель прокомментировала заявление Трампа об уничтожении КНДР.

Стало известно, для чего встретятся Трамп и Лавров Стало известно, для чего встретятся Трамп и Лавров

О быстром решении США по участию в "нормандском формате" говорить не стоит, считает Пашков.

Глава МИД Германии уверен, что России пора возвращаться в G8 Глава МИД Германии уверен, что России пора возвращаться в G8

По словам Штайнмайера, Европа нуждается в России.

Лавров уехал с переговоров в нормандском формате Лавров уехал с переговоров в нормандском формате

Министр иностранных дел России не прокомментировал журналистам причины своего отбытия.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх