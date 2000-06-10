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Раздел: Мир  
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В Эстонии задержали российское судно

В Эстонии задержали российское судно Владельцы парома не отдали долг в размере 350 тысяч евро.

Российский паром «Петербург» был арестован в эстонском порту Пальяссааре за прошлогодние долги латышским судовым снабженцам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на EconomistUA.

Как пояснил капитан парома «Петербург» Николай Шашков, судно прибыло в эстонский порт с целью встать на ремонт, передаёт РИА Новости.

Как сообщается судовладельцы задолжали за прошлогоднюю стоянку парома в порту Риги 350 тысяч евро. При этом компания-судовладелец должна около двух миллионов рублей зарплаты двенадцати членам экипажа.

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Николай Шашков рассказал, что паром уже отключали от электроснабжения. Подачу электричества на судно вернули после того, как судовладельцы заплатили часть долга, но в любой момент его могут отключить снова.
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 Теги: Эстония, российский паром

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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