В Эстонии задержали российское судно

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На борту парома находилось около 200 пассажиров.

Паром врезался в причал, после чего застрял на скалах.

Для того, чтобы эвакуировать пассажиров загоревшегося парома, понадобились военные вертолеты. Пожар вспыхнул на борту парома MS King Seaways в Северном море у берегов Великобритании.