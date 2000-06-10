Раздел: Мир
В Эстонии задержали российское судно
Владельцы парома не отдали долг в размере 350 тысяч евро.
Российский паром «Петербург» был арестован в эстонском порту Пальяссааре за прошлогодние долги латышским судовым снабженцам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на EconomistUA.
Как пояснил капитан парома «Петербург» Николай Шашков, судно прибыло в эстонский порт с целью встать на ремонт, передаёт РИА Новости.
Как сообщается судовладельцы задолжали за прошлогоднюю стоянку парома в порту Риги 350 тысяч евро. При этом компания-судовладелец должна около двух миллионов рублей зарплаты двенадцати членам экипажа.
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Николай Шашков рассказал, что паром уже отключали от электроснабжения. Подачу электричества на судно вернули после того, как судовладельцы заплатили часть долга, но в любой момент его могут отключить снова.
Российский паром «Петербург» был арестован в эстонском порту Пальяссааре за прошлогодние долги латышским судовым снабженцам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на EconomistUA.
Как пояснил капитан парома «Петербург» Николай Шашков, судно прибыло в эстонский порт с целью встать на ремонт, передаёт РИА Новости.
Как сообщается судовладельцы задолжали за прошлогоднюю стоянку парома в порту Риги 350 тысяч евро. При этом компания-судовладелец должна около двух миллионов рублей зарплаты двенадцати членам экипажа.
Читайте также: Глава МИД РФ рассказал о нежелании возвращаться в "большую восьмерку"
Николай Шашков рассказал, что паром уже отключали от электроснабжения. Подачу электричества на судно вернули после того, как судовладельцы заплатили часть долга, но в любой момент его могут отключить снова.
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