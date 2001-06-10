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Раздел: Мир  
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Афганские талибы огласили первое перемирие с 2001 года

Афганские талибы огласили первое перемирие с 2001 года Огонь прекратят всего на три дня.

В Афганистане боевики радикального исламистского движения "Талибан" в субботу, 9 июня, объявили первое за 17 лет перемирие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Режим прекращения огня продлится всего три дня. Он объявлен по случаю праздника разговения (Ид-аль-Фитр), который у мусульман отмечается в конце Рамадана.

Это первое перемирие между боевиками и правительственными войсками, начиная с 2001 года.

"Талибы" согласились на перемирие спустя несколько дней после того, как правительственные войска в одностороннем порядке объявили режим тишины. Боевики остановят на три дня все наступательные операции.

Президент Афганистана Ашраф Гани в своем обращении отмечал, что перемирие не распространяется на боевиков террористической организации "Исламское государство". "Талибы" в своем заявлении также уточнили, что их перемирие не распространяется на "иностранных оккупантов", то есть на военных других стран, что размещены в Афганистане.

"Наши операции против них продолжатся, мы будем атаковать их, где бы мы только их не увидели", - объявили боевики.

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Стоит отметить, что всего за несколько часов до объявления перемирия 17 афганских военных погибли на западе страны в результате атаки "талибов" на военную базу.
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 Теги: Афганистан, талибы, перемирие

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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