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Афганские талибы огласили первое перемирие с 2001 года
Огонь прекратят всего на три дня.
В Афганистане боевики радикального исламистского движения "Талибан" в субботу, 9 июня, объявили первое за 17 лет перемирие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Режим прекращения огня продлится всего три дня. Он объявлен по случаю праздника разговения (Ид-аль-Фитр), который у мусульман отмечается в конце Рамадана.
Это первое перемирие между боевиками и правительственными войсками, начиная с 2001 года.
"Талибы" согласились на перемирие спустя несколько дней после того, как правительственные войска в одностороннем порядке объявили режим тишины. Боевики остановят на три дня все наступательные операции.
Президент Афганистана Ашраф Гани в своем обращении отмечал, что перемирие не распространяется на боевиков террористической организации "Исламское государство". "Талибы" в своем заявлении также уточнили, что их перемирие не распространяется на "иностранных оккупантов", то есть на военных других стран, что размещены в Афганистане.
"Наши операции против них продолжатся, мы будем атаковать их, где бы мы только их не увидели", - объявили боевики.
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Стоит отметить, что всего за несколько часов до объявления перемирия 17 афганских военных погибли на западе страны в результате атаки "талибов" на военную базу.
В Афганистане боевики радикального исламистского движения "Талибан" в субботу, 9 июня, объявили первое за 17 лет перемирие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Режим прекращения огня продлится всего три дня. Он объявлен по случаю праздника разговения (Ид-аль-Фитр), который у мусульман отмечается в конце Рамадана.
Это первое перемирие между боевиками и правительственными войсками, начиная с 2001 года.
"Талибы" согласились на перемирие спустя несколько дней после того, как правительственные войска в одностороннем порядке объявили режим тишины. Боевики остановят на три дня все наступательные операции.
Президент Афганистана Ашраф Гани в своем обращении отмечал, что перемирие не распространяется на боевиков террористической организации "Исламское государство". "Талибы" в своем заявлении также уточнили, что их перемирие не распространяется на "иностранных оккупантов", то есть на военных других стран, что размещены в Афганистане.
"Наши операции против них продолжатся, мы будем атаковать их, где бы мы только их не увидели", - объявили боевики.
Читайте также: Глава МИД РФ рассказал о нежелании возвращаться в "большую восьмерку"
Стоит отметить, что всего за несколько часов до объявления перемирия 17 афганских военных погибли на западе страны в результате атаки "талибов" на военную базу.
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