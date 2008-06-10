Раздел: Мир
Стало известно, где и когда пройдет следующий саммит G7
Президент Франции поделился подробностями об ожидаемой встрече.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит G7, который должен пройти во французском городе Биарриц, скорее всего состоится в конце лета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Франция в следующем году принимает президентство в G7. Мы продолжим работу по некоторым темам, чтобы быть более эффективными. В начале следующего года мы представим и свои приоритеты", — сообщил Макрон.
Об этом он сообщил по итогам пребывания на саммите G7 в Канаде.
"Саммит пройдет в красивом городе Биарриц, мэр которого согласился нас принять", — сказал Макрон.
Читайте также: Глава МИД РФ рассказал о нежелании возвращаться в "большую восьмерку"
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита лидеров G7 из-за заявлений, сделанных премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его пресс-конференции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит G7, который должен пройти во французском городе Биарриц, скорее всего состоится в конце лета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Франция в следующем году принимает президентство в G7. Мы продолжим работу по некоторым темам, чтобы быть более эффективными. В начале следующего года мы представим и свои приоритеты", — сообщил Макрон.
Об этом он сообщил по итогам пребывания на саммите G7 в Канаде.
"Саммит пройдет в красивом городе Биарриц, мэр которого согласился нас принять", — сказал Макрон.
Читайте также: Глава МИД РФ рассказал о нежелании возвращаться в "большую восьмерку"
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита лидеров G7 из-за заявлений, сделанных премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его пресс-конференции
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
191
0
Оставьте свой комментарий