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Раздел: Мир  
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Стало известно, где и когда пройдет следующий саммит G7

Стало известно, где и когда пройдет следующий саммит G7 Президент Франции поделился подробностями об ожидаемой встрече.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит G7, который должен пройти во французском городе Биарриц, скорее всего состоится в конце лета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"Франция в следующем году принимает президентство в G7. Мы продолжим работу по некоторым темам, чтобы быть более эффективными. В начале следующего года мы представим и свои приоритеты", — сообщил Макрон.

Об этом он сообщил по итогам пребывания на саммите G7 в Канаде.

"Саммит пройдет в красивом городе Биарриц, мэр которого согласился нас принять", — сказал Макрон.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита лидеров G7 из-за заявлений, сделанных премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его пресс-конференции
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 Теги: Макрон, саммит G7

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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