Раздел: Мир
На Японию надвигается тайфун Маликси
По предварительным данным, основной удар стихии придется по юго-восточному побережью Японии.
Тайфун Маликси приближается с юго-запада к восточному побережью Японии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Скорость ветра в центре тайфуна – 30 метров в секунду, а при порывах доходит до 40 метров в секунду.
Сейчас циклон движется со скоростью около 30 километров в час. Ожидается, что Маликси подойдет к острову Хонсю к вечеру 10 июня или утру 11 июня.
Высота волн может достигнуть 8 метров. В результате проливных дождей также существует угроза схода оползней.
Жителей в районах возможного прохождения тайфуна призывают воздержаться от выхода в море.
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Тайфун Лан отменил в Японии сотни авиарейсов
Тайфун Маликси приближается с юго-запада к восточному побережью Японии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Скорость ветра в центре тайфуна – 30 метров в секунду, а при порывах доходит до 40 метров в секунду.
Сейчас циклон движется со скоростью около 30 километров в час. Ожидается, что Маликси подойдет к острову Хонсю к вечеру 10 июня или утру 11 июня.
Высота волн может достигнуть 8 метров. В результате проливных дождей также существует угроза схода оползней.
Жителей в районах возможного прохождения тайфуна призывают воздержаться от выхода в море.
Читайте также: На Тайвань надвигается тайфун "Меги"
Тайфун Лан отменил в Японии сотни авиарейсов
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