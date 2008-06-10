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Раздел: Мир  
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На Японию надвигается тайфун Маликси

На Японию надвигается тайфун МаликсиПо предварительным данным, основной удар стихии придется по юго-восточному побережью Японии.

Тайфун Маликси приближается с юго-запада к восточному побережью Японии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Скорость ветра в центре тайфуна – 30 метров в секунду, а при порывах доходит до 40 метров в секунду.

Сейчас циклон движется со скоростью около 30 километров в час. Ожидается, что Маликси подойдет к острову Хонсю к вечеру 10 июня или утру 11 июня.

Высота волн может достигнуть 8 метров. В результате проливных дождей также существует угроза схода оползней.

Жителей в районах возможного прохождения тайфуна призывают воздержаться от выхода в море.

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 Теги: Япония, тайфун

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Сегодня, 09:10 » Автор: Татьяна Ларина
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