В Сингапуре усиливают меры безопасности

Похожие новости по теме

Также местный ресторан мексиканской кухни включил в меню новые виды начос — «Человек-Ракета» и «Эль Трампо».

Меры безопасности в этом году – беспрецедентные.

В Канаде вступил в силу закон, нацеленный на "обеспечение безопасности", который будет распространяться только на лиц с двойным гражданством.