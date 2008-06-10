» » В Сингапуре усиливают меры безопасности
Раздел: Мир  
0

В Сингапуре усиливают меры безопасности

В Сингапуре усиливают меры безопасностиВ Сингапуре ввели беспрецедентные меры безопасности перед саммитом Трампа и Ким Чен Ына

В Сингапуре приняли дополнительные меры по усилению безопасности саммита лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

Сообщается, что власти привлекли большое количество полиции для охраны территории предстоящего саммита.

В частности, речь идет об отеле "Капелла" на острове Сентоса, где будет проходить встреча лидеров стран, а также о гостиницах "Шангри-Ла" и "Сент-Реджис", в которых будут находиться Трамп и Ким Чен Ын.

Читайте также: В аэропортах ЕС экстренно усиливают меры безопасности

В эти районы стянуты дополнительные полицейские силы, возведены заграждения, а также проводятся массовые досмотры. В местной полиции призвали жителей к "пониманию и терпению" в связи с ограничениями в движении транспорта из-за саммита.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Сингапур, саммит

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:06 » Автор: Татьяна Ларина
     136
     0

Похожие новости по теме

В честь встречи лидеров США и КНДР в Сингапуре появился «Бургер мира» В честь встречи лидеров США и КНДР в Сингапуре появился «Бургер мира»

Также местный ресторан мексиканской кухни включил в меню новые виды начос — «Человек-Ракета» и «Эль Трампо».

В аэропорту Амстердама усилены меры безопасности из-за угрозы теракта В аэропорту Амстердама усилены меры безопасности из-за угрозы теракта

К охране аэропорта привлечены дополнительные силы полиции, на въезде досматривают авто.

В аэропортах ЕС экстренно усиливают меры безопасности В аэропортах ЕС экстренно усиливают меры безопасности

Европейские аэропорты повышают меры безопасности после теракта в аэропорту Брюсселя.

20 тысяч копов будут охранять покой участников саммита G7 20 тысяч копов будут охранять покой участников саммита G7

Меры безопасности в этом году – беспрецедентные.

В Канаде ввели дополнительные меры безопасности против терроризма В Канаде ввели дополнительные меры безопасности против терроризма

В Канаде вступил в силу закон, нацеленный на "обеспечение безопасности", который будет распространяться только на лиц с двойным гражданством.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх