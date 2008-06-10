Раздел: Мир
В Сингапуре усиливают меры безопасности
В Сингапуре ввели беспрецедентные меры безопасности перед саммитом Трампа и Ким Чен Ына
В Сингапуре приняли дополнительные меры по усилению безопасности саммита лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Сообщается, что власти привлекли большое количество полиции для охраны территории предстоящего саммита.
В частности, речь идет об отеле "Капелла" на острове Сентоса, где будет проходить встреча лидеров стран, а также о гостиницах "Шангри-Ла" и "Сент-Реджис", в которых будут находиться Трамп и Ким Чен Ын.
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В эти районы стянуты дополнительные полицейские силы, возведены заграждения, а также проводятся массовые досмотры. В местной полиции призвали жителей к "пониманию и терпению" в связи с ограничениями в движении транспорта из-за саммита.
В Сингапуре приняли дополнительные меры по усилению безопасности саммита лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Сообщается, что власти привлекли большое количество полиции для охраны территории предстоящего саммита.
В частности, речь идет об отеле "Капелла" на острове Сентоса, где будет проходить встреча лидеров стран, а также о гостиницах "Шангри-Ла" и "Сент-Реджис", в которых будут находиться Трамп и Ким Чен Ын.
Читайте также: В аэропортах ЕС экстренно усиливают меры безопасности
В эти районы стянуты дополнительные полицейские силы, возведены заграждения, а также проводятся массовые досмотры. В местной полиции призвали жителей к "пониманию и терпению" в связи с ограничениями в движении транспорта из-за саммита.
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