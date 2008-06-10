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Венгрия подняла в воздух истребители из-за украинского самолета
Военные подняли в воздух истребители из-за самолета, который нарушил воздушное пространство Венгрии со стороны Украины.
Небольшой самолет из Украины сегодня ночью, 10 июня, нарушил воздушное пространство Венгрии. Из-за этого венгерские воздушные силы были приведены в боевую готовность, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Об этом сообщает Мукачево.net. со ссылкой на венгерские СМИ. Инцидент якобы произошел на украинско-венгерской границе в районе пункта пропуска Лужанка – Берегшурань.
Отмечается, что пораничники сразу же объявили тревогу и проинформировали соответственные органы безопасности НАТО. Также в воздух подняли многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen швдесого производства.
Венгерские военные отметили, что самолет, прибывший из Украины, покинул воздушное пространство Венгрии после ряда маневров.
"Не исключено, что это очередной контрабандный самолет, которым закарпатские дельцы отправляют в ЕС все что угодно: сигареты, нелегалов и другие запрещенные товары", – пишет издание.
Напомним, в январе нынешнего года в Венгрии задержали украинский самолет Ан-2, на котором перевозили нелегалов.
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Позже было установлено, что самолет принадлежит жителю Донбасса. Мужчина из Авдеевки подозревался в незаконной деятельности, но не был задержан.
Небольшой самолет из Украины сегодня ночью, 10 июня, нарушил воздушное пространство Венгрии. Из-за этого венгерские воздушные силы были приведены в боевую готовность, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Об этом сообщает Мукачево.net. со ссылкой на венгерские СМИ. Инцидент якобы произошел на украинско-венгерской границе в районе пункта пропуска Лужанка – Берегшурань.
Отмечается, что пораничники сразу же объявили тревогу и проинформировали соответственные органы безопасности НАТО. Также в воздух подняли многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen швдесого производства.
Венгерские военные отметили, что самолет, прибывший из Украины, покинул воздушное пространство Венгрии после ряда маневров.
"Не исключено, что это очередной контрабандный самолет, которым закарпатские дельцы отправляют в ЕС все что угодно: сигареты, нелегалов и другие запрещенные товары", – пишет издание.
Напомним, в январе нынешнего года в Венгрии задержали украинский самолет Ан-2, на котором перевозили нелегалов.
Читайте также: Канада подняла в воздух истребители для перехвата российских бомбардировщиков
Позже было установлено, что самолет принадлежит жителю Донбасса. Мужчина из Авдеевки подозревался в незаконной деятельности, но не был задержан.
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