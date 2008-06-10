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В Германии горит завод BMW

В Германии горит завод BMW На данный момент над заводом поднимаются клубы дыма

В Германии сегодня, 10 июня, загорелся завод автоконцерна BMW в городе Ландсхут (Бавария). Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Сообщается, что на заводе автоконцерна BMW загорелось помещение с продуктами с содержанием магния. На данный момент над заводом поднимаются клубы дыма, местные власти призвали жителей Ландсхута закрыть окна и двери. Кроме того, в связи с пожаром на автомобильном заводе приостановили движение поездов на участке железной дороги между Верт-ан-дер-Изаром и Ландсхутом.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Германии на выбросы проверят почти 1 млн автомобилей Daimler. В частности, представители Федерального ведомства автомобильного транспорта обнаружили в автомобилях концерна Daimler пять запрещенных программных функций, которые способны отключать систему очистки выхлопных газов.
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 Теги: BMW, пожар

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Сегодня, 17:41 » Автор: Татьяна Ларина
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