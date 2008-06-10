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Раздел: Мир  
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Авиация режима Асада нанесла авиаудар по сирийским населенным пунктам

Авиация режима Асада нанесла авиаудар по сирийским населенным пунктамРазбор завалов продолжается.

Жертвами очередного авиаудара по зоне деэскалации в провинции Идлиб на северо-западе Сирии стали 17 мирных жителей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на inshe.tv.

Корреспонденты издания в Идлибе сообщили, что авиация режима Башара Асада в воскресенье после полудня нанесла удары по населенным пунктам Биннеш, Тефтеназ и Ариха. Ударам также подверглись селения Рам Хамдан и Бени Из.

Представители сил гражданской обороны Идлиба (Белые каски) подтвердили факт удара по зданию детской больницы в Тефтеназе, погибли пять человек, в том числе три ребенка. В целом в Тефтеназе десятого июня убиты 13 человек. В Арихе погибли два сирийца, в Биннеше и Рам Хамдане по одному.

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Раненые доставлены в близлежащие госпитали.
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 Теги: Асад, авиаудар, Сирия

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Сегодня, 19:02 » Автор: Едгар Букмирза
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