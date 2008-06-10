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Раздел: Мир  
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Израиль ликвидировал "морской" туннель ХАМАС

Израиль ликвидировал "морской" туннель ХАМАСУничтоженный объект принадлежал элитному подразделению ХАМАС.

В воскресенье, 10 июня, Армия обороны Израиля сообщила новые детали операции, проводившейся военно-воздушными силами ЦАХАЛа в секторе Газы в ночь на 3 июня.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.

Согласно сообщению армейской пресс-службы, среди 15 атакованных объектов инфраструктуры террора в приморском палестинском анклаве, был туннель специального назначения, принадлежащий подразделению "морских коммандос" ХАМАС.

В сообщении пресс-службы говорится, что "морской" туннель позволял боевикам ХАМАС незаметно для израильских военных покидать базу "коммандос", расположенную на побережье сектора Газы, и выходить в море для осуществления атак против израильских объектов.

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Как передала радиостанция "Кан Бет", уничтоженный объект принадлежал элитному подразделению ХАМАС "Нукба" и морскому спецназу. Для строительства туннеля были использованы трубы большого диаметра, предназначенные для прокладки канализационной системы. Вход в туннель находился в одном из зданий на военной базе спецподразделения "Нукба", примерно в трех километрах от границы с Израилем. Десятки метров туннеля проходили под землей, на мелководье туннель уходил на глубину 2-3 метров и имел выход в море.
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 Теги: Израиль, ХАМАС, туннель

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Сегодня, 20:46 » Автор: Едгар Букмирза
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