Израиль ликвидировал "морской" туннель ХАМАС

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Военные заявили в воскресенье, 28 апреля, что Израиль ответил на ракетные обстрелы из сектора Газа авиа ударами по местам, используемых исламской группировкой ХАМАС, которая обосновалась на палестинской территории. Израиль заявил, что военные нанесли удар по «хранилищу оружия и подразделению террористической ХАМАС», после