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Раздел: Мир  
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В Германии ужесточили прием мигрантов

В Германии ужесточили прием мигрантовПреодоление кризиса беженцев стоило федеральному правительству 21 миллиард евро.

Правительство Германии намерено основательно пересмотреть политику предоставления убежища мигрантам.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

По словам министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеегофера, план будет содержать 63 пункта.

Центральным пунктом станет создание так называемых "центров размещения лиц, ищущих убежища".

Мигранты должны находиться в этих центрах от времени прибытия до окончательного решения по их заявлению на получение убежища.

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Также новый план предусматривает меры для скорейшего выдворения из страны тех просителей убежища, которые совершают преступления или представляют угрозу.
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 Теги: Германия, мигрант

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Вчера, 23:40 » Автор: Едгар Букмирза
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