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В Латвии обеспокоены активностью пропаганды РФ
Чиновник рассказал, что теперь пропагандой занимаются и частные российские каналы.
Часть кремлевской пропаганды — это нападение на Латвию в информационном поле, поэтому не стоит удивляться возникшей впоследствии реакции в виде законопроекта, ограничивающего вещание российских телеканалов. Об этом заявил председатель правления «Латвийского телевидения» Ивар Белтев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GuildHall.
Белте воздержался от оценки работы российского государственного телерадиовещания, однако считает риторику некоторых частных каналов «агрессивной и враждебной Латвии».
«Если это Russia Today, я понимаю — это конкретное министерство, конкретные задачи. В каждом государстве есть что-то подобное — в Германии, в Америке… Но если так делают коммерческие каналы и посылают конкретные политические сигналы, вроде — „эта страна не может себя защитить“, „мы со своими МИГами будем здесь в течение двадцати минут“, „это государство является исторической ошибкой“ — ребята, у меня с подобным проблемы. Я не считаю, что вот этой части — пропагандистской — есть место в нашем обществе», — сообщил он в эфире.
Заодно Ивар Белте призвал «прекратить видеть в русском вещании „Латвийского телевидения“ инструмент борьбы с российской пропагандой», поскольку у телеканала совершенно другие задачи.
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«Русское вещание не должно „справляться“ с кем-то, работать как контрпропаганда, быть орудием Министерства обороны. У него очень конкретное задание. А то, что ребята, в том числе, работают и с fake news, и сами „ловят“ какие-то темы — это факт», — сказал Белте.
Часть кремлевской пропаганды — это нападение на Латвию в информационном поле, поэтому не стоит удивляться возникшей впоследствии реакции в виде законопроекта, ограничивающего вещание российских телеканалов. Об этом заявил председатель правления «Латвийского телевидения» Ивар Белтев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GuildHall.
Белте воздержался от оценки работы российского государственного телерадиовещания, однако считает риторику некоторых частных каналов «агрессивной и враждебной Латвии».
«Если это Russia Today, я понимаю — это конкретное министерство, конкретные задачи. В каждом государстве есть что-то подобное — в Германии, в Америке… Но если так делают коммерческие каналы и посылают конкретные политические сигналы, вроде — „эта страна не может себя защитить“, „мы со своими МИГами будем здесь в течение двадцати минут“, „это государство является исторической ошибкой“ — ребята, у меня с подобным проблемы. Я не считаю, что вот этой части — пропагандистской — есть место в нашем обществе», — сообщил он в эфире.
Заодно Ивар Белте призвал «прекратить видеть в русском вещании „Латвийского телевидения“ инструмент борьбы с российской пропагандой», поскольку у телеканала совершенно другие задачи.
Читайте также: Стало известно, где и когда пройдет следующий саммит G7
«Русское вещание не должно „справляться“ с кем-то, работать как контрпропаганда, быть орудием Министерства обороны. У него очень конкретное задание. А то, что ребята, в том числе, работают и с fake news, и сами „ловят“ какие-то темы — это факт», — сказал Белте.
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