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Раздел: Мир  
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Правительственные силы нанесли еще один авиаудар в Сирии, пострадали дети

Правительственные силы нанесли еще один авиаудар в Сирии, пострадали дети Атакой руководили силы президента Асада.

Жертвами нового авиаудара в Сирии стало 17 человек. Под удар по Идлиба попал в здание детской больницы города Тефтеназ и вследствие этого погибло трое детей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Авиация режима Башара Асада нанесла удары по населенным пунктам Биннеш, Тефтеназ и Ариха. Ударам также подверглись поселки Рам Хамдан и Бени.

Представители сил гражданской обороны Идлиба (Белые каски - ред.) подтвердили факт удара по зданию детской больницы в Тефтеназі, и заявили, что погибло пять человек, в том числе трое детей.

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В общем в Тефтеназе десятого июня было убито 13 человек. В Арихке погибло двое сирийцев, в Биннеше и Рам Хамдане по одному.
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 Теги: Сирия, авиаудар

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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