Правительственные силы нанесли еще один авиаудар в Сирии, пострадали дети

Атакой руководили силы президента Асада.



Жертвами нового авиаудара в Сирии стало 17 человек. Под удар по Идлиба попал в здание детской больницы города Тефтеназ и вследствие этого погибло трое детей, сообщает



Авиация режима Башара Асада нанесла удары по населенным пунктам Биннеш, Тефтеназ и Ариха. Ударам также подверглись поселки Рам Хамдан и Бени.



Представители сил гражданской обороны Идлиба (Белые каски - ред.) подтвердили факт удара по зданию детской больницы в Тефтеназі, и заявили, что погибло пять человек, в том числе трое детей.



Читайте также: В Латвии обеспокоены активностью пропаганды РФ



В общем в Тефтеназе десятого июня было убито 13 человек. В Арихке погибло двое сирийцев, в Биннеше и Рам Хамдане по одному. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Жертвами нового авиаудара в Сирии стало 17 человек. Под удар по Идлиба попал в здание детской больницы города Тефтеназ и вследствие этого погибло трое детей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН Авиация режима Башара Асада нанесла удары по населенным пунктам Биннеш, Тефтеназ и Ариха. Ударам также подверглись поселки Рам Хамдан и Бени.Представители сил гражданской обороны Идлиба (Белые каски - ред.) подтвердили факт удара по зданию детской больницы в Тефтеназі, и заявили, что погибло пять человек, в том числе трое детей.В общем в Тефтеназе десятого июня было убито 13 человек. В Арихке погибло двое сирийцев, в Биннеше и Рам Хамдане по одному.



