Раздел: Мир
В Никарагуа произошли очередные убийства в ходе массовых протестов
Правозащитники сообщили, что число жертв протестов в Никарагуа возросло до 139 человек.
Не менее 139 человек погибли в Никарагуа в ходе антиправительственных выступлений с середины апреля по настоящее время. Такие данные привел неправительственный "Никарагуанский центр прав человека" в своем последнем докладе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Согласно подсчетам правозащитников, в ходе беспорядков в пятницу и субботу в городах Манагуа, Масайя и Хинотега были убиты четыре человека, в том числе несовершеннолетний. В минувший четверг епископы католической церкви Никарагуа встретились с президентом Даниэлем Ортегой и передали ему программу нового этапа национального диалога, которая включает предложение о демократизации страны. Глава государства взял время на раздумья и не дал никакого ответа.
Читайте также: Правительственные силы нанесли еще один авиаудар в Сирии, пострадали дети
Поводом для начала самых крупных за последние годы акций протеста в Никарагуа послужила реформа системы социального страхования. Уже после нескольких дней манифестаций, сопровождавшихся столкновениями и гибелью людей, Ортега заявил, что реформа будет отменена, однако это решение не привело к нормализации обстановки.
Не менее 139 человек погибли в Никарагуа в ходе антиправительственных выступлений с середины апреля по настоящее время. Такие данные привел неправительственный "Никарагуанский центр прав человека" в своем последнем докладе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Согласно подсчетам правозащитников, в ходе беспорядков в пятницу и субботу в городах Манагуа, Масайя и Хинотега были убиты четыре человека, в том числе несовершеннолетний. В минувший четверг епископы католической церкви Никарагуа встретились с президентом Даниэлем Ортегой и передали ему программу нового этапа национального диалога, которая включает предложение о демократизации страны. Глава государства взял время на раздумья и не дал никакого ответа.
Читайте также: Правительственные силы нанесли еще один авиаудар в Сирии, пострадали дети
Поводом для начала самых крупных за последние годы акций протеста в Никарагуа послужила реформа системы социального страхования. Уже после нескольких дней манифестаций, сопровождавшихся столкновениями и гибелью людей, Ортега заявил, что реформа будет отменена, однако это решение не привело к нормализации обстановки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
247
0
Оставьте свой комментарий