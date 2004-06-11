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Раздел: Мир  
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В Никарагуа произошли очередные убийства в ходе массовых протестов

В Никарагуа произошли очередные убийства в ходе массовых протестов Правозащитники сообщили, что число жертв протестов в Никарагуа возросло до 139 человек.

Не менее 139 человек погибли в Никарагуа в ходе антиправительственных выступлений с середины апреля по настоящее время. Такие данные привел неправительственный "Никарагуанский центр прав человека" в своем последнем докладе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Согласно подсчетам правозащитников, в ходе беспорядков в пятницу и субботу в городах Манагуа, Масайя и Хинотега были убиты четыре человека, в том числе несовершеннолетний. В минувший четверг епископы католической церкви Никарагуа встретились с президентом Даниэлем Ортегой и передали ему программу нового этапа национального диалога, которая включает предложение о демократизации страны. Глава государства взял время на раздумья и не дал никакого ответа.

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Поводом для начала самых крупных за последние годы акций протеста в Никарагуа послужила реформа системы социального страхования. Уже после нескольких дней манифестаций, сопровождавшихся столкновениями и гибелью людей, Ортега заявил, что реформа будет отменена, однако это решение не привело к нормализации обстановки.
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 Теги: Никарагуа, протесты

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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