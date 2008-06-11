Экс-президента Панамы экстрадируют из США

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Сака не мог объяснить, откуда получил пять миллионов долларов в конце своего срока пребывания у власти.

Свергнутого президента Египта Хосни Мубарака привезли в тюрьму из военного госпиталя в четверг, 18 апреля. Мубараку предъявлены обвинения в соучастии в убийствах демонстрантов в 2011 году. Сотни его сторонников перекрыли дорогу перед больницей поздно вечером в среду. «Мы любим тебя, Мубарак» и «Долой правительство