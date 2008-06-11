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Экс-президента Панамы экстрадируют из США
Бывший президент Панамы Рикарду Мартинелли будет экстрадирован из Соединенных Штатов, где он был задержан по делу о незаконном прослушивании телефонных разговоров, заявил один из его адвокатов в воскресенье.
«Это произойдет завтра», - сказал Сидни Ситтон в интервью Reuters, не представив дальнейших подробностей, передает Хроника.инфо.
В пятницу президент Хуан Карлос Верла заявил, что Госдепартамент США одобрил его просьбу о выдаче предшественника.
Мартинелли был заключен в тюрьму в Соединенных Штатах в прошлом году после того, как Панама попросила о экстрадиции по обвинению в том, что он использовал государственные деньги, чтобы шпионить за более чем 150 политическими соперниками в 2009-2014 годах.
Бывший президент был арестован в июне 2017 года недалеко от Майами, где он жил после выезда из Панамы в 2015 году.
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Мартинелли, 66 лет, были предъявлены обвинения в присвоении государственных средств, а также в помиловании заключенных за взятки. Политик заявил, что он является жертвой политических преследований нынешнего президента, бывшего политического союзника.
«Это произойдет завтра», - сказал Сидни Ситтон в интервью Reuters, не представив дальнейших подробностей, передает Хроника.инфо.
В пятницу президент Хуан Карлос Верла заявил, что Госдепартамент США одобрил его просьбу о выдаче предшественника.
Мартинелли был заключен в тюрьму в Соединенных Штатах в прошлом году после того, как Панама попросила о экстрадиции по обвинению в том, что он использовал государственные деньги, чтобы шпионить за более чем 150 политическими соперниками в 2009-2014 годах.
Бывший президент был арестован в июне 2017 года недалеко от Майами, где он жил после выезда из Панамы в 2015 году.
Читайте также: Каськив рассказал, как прилетел из Панамы
Мартинелли, 66 лет, были предъявлены обвинения в присвоении государственных средств, а также в помиловании заключенных за взятки. Политик заявил, что он является жертвой политических преследований нынешнего президента, бывшего политического союзника.
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