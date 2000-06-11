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Китай вновь разместил ракетные установки на спорных островах
Ряд китайских ракетных систем вновь был установлен на спорном острове в Южно-Китайском море.
То произошло спустя несколько дней после того, как появились спутниковые снимки, которые показали, что ракетные установки были удалены, передает Хроника.инфо.
Первоначальное утверждение о том, что Китай убрал бормбардировщики, сделала израильская компания ImageSat International в начале июня. Именно она предоставила изображения, показывающие, что на месте, где раньше находилось большое количество ракетных установок, сейчас ничего нет.
Но в новом отчете разведки, опубликованном в понедельник, организация заявила, что установки снова появились на острове Вуди в цепочке островов Парацель.
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В своем первоначальном варианте отчета организация заявила, что возможно, что они просто временно были переброшены на другой остров.
То произошло спустя несколько дней после того, как появились спутниковые снимки, которые показали, что ракетные установки были удалены, передает Хроника.инфо.
Первоначальное утверждение о том, что Китай убрал бормбардировщики, сделала израильская компания ImageSat International в начале июня. Именно она предоставила изображения, показывающие, что на месте, где раньше находилось большое количество ракетных установок, сейчас ничего нет.
Но в новом отчете разведки, опубликованном в понедельник, организация заявила, что установки снова появились на острове Вуди в цепочке островов Парацель.
Читайте также: Китай перебросил бомбардировщики на спорные острова
В своем первоначальном варианте отчета организация заявила, что возможно, что они просто временно были переброшены на другой остров.
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