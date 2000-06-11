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Раздел: Мир  
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Китай вновь разместил ракетные установки на спорных островах

Китай вновь разместил ракетные установки на спорных островахРяд китайских ракетных систем вновь был установлен на спорном острове в Южно-Китайском море.

То произошло спустя несколько дней после того, как появились спутниковые снимки, которые показали, что ракетные установки были удалены, передает Хроника.инфо.

Первоначальное утверждение о том, что Китай убрал бормбардировщики, сделала израильская компания ImageSat International в начале июня. Именно она предоставила изображения, показывающие, что на месте, где раньше находилось большое количество ракетных установок, сейчас ничего нет.

Но в новом отчете разведки, опубликованном в понедельник, организация заявила, что установки снова появились на острове Вуди в цепочке островов Парацель.

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В своем первоначальном варианте отчета организация заявила, что возможно, что они просто временно были переброшены на другой остров.

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Сегодня, 13:57 » Автор: Алена Шимко
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