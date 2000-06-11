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Любимый ювелир Голливуда и Болливуда попросил политического убежища в Лондоне
Нирав Моди, чьи украшения были носят звезды Голливуда и Болливуда, ищет политического убежища в Лондоне после обвинений в мошенничестве.
Индийский ювелир пропал без вести в феврале после того, как ему предъявили обвинения в мошенничестве на сумму 2 млрд долларов в Национальном банке Пенджаба, передает Хроника.инфо.
Индийская полиция выдала ордер на его арест.
Индийские магазины ювелира были закрыты, а активы были заморожены, включая банковские счета, автомобили и недвижимость.
За последние восемь лет Моди создал международный ювелирный бренд, магазины которого работают в Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге. Он продает инкрустированные бриллиантами ожерелья и серьги.
Такие звезды, как Кейт Уинслет, Рози Хантингтон-Уайтли и Наоми Уоттс, предпочитают его украшения. Также его работы часто надевает звезда Болливуда Приянка Чопра.
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Согласно Forbs, Моди стал одним из самых богатых людей Индии с бюджетом в 1,75 миллиарда долларов.
Индийский ювелир пропал без вести в феврале после того, как ему предъявили обвинения в мошенничестве на сумму 2 млрд долларов в Национальном банке Пенджаба, передает Хроника.инфо.
Индийская полиция выдала ордер на его арест.
Индийские магазины ювелира были закрыты, а активы были заморожены, включая банковские счета, автомобили и недвижимость.
За последние восемь лет Моди создал международный ювелирный бренд, магазины которого работают в Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге. Он продает инкрустированные бриллиантами ожерелья и серьги.
Такие звезды, как Кейт Уинслет, Рози Хантингтон-Уайтли и Наоми Уоттс, предпочитают его украшения. Также его работы часто надевает звезда Болливуда Приянка Чопра.
Читайте также: В Украине попросила политического убежища российская активистка
Согласно Forbs, Моди стал одним из самых богатых людей Индии с бюджетом в 1,75 миллиарда долларов.
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