Раздел: Мир
Во Франции рабочие обнаружили 600 старинных золотых монет
Французские жандармы сообщили, что работники, которым заплатили за снос заброшенного дома в Бретани, неожиданно обнаружили в подвале 600 старинных золотых монет.
Пон-Авенская жандармерия заявила в понедельник, что во время сноса дома местные рабочие нашли таинственный контейнер в форме раковины, а внутри лежали золотые монеты, передает Хроника.инфо.
Монеты бельгийские, датированные 1870 годом. На них изображен тогдашний царь Бельгии Леопольд II.
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Жандармерия добавила, что рабочие сразу же сообщили об открытии, и сокровища с тех пор были взяты по стражу. До тех пор, пока не будет выяснена дополнительная информация об их происхождении, монеты останутся под замком.
Пон-Авенская жандармерия заявила в понедельник, что во время сноса дома местные рабочие нашли таинственный контейнер в форме раковины, а внутри лежали золотые монеты, передает Хроника.инфо.
Монеты бельгийские, датированные 1870 годом. На них изображен тогдашний царь Бельгии Леопольд II.
Читайте также: В Нидерландах случайно обнаружили горшок золотых монет XV века
Жандармерия добавила, что рабочие сразу же сообщили об открытии, и сокровища с тех пор были взяты по стражу. До тех пор, пока не будет выяснена дополнительная информация об их происхождении, монеты останутся под замком.
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