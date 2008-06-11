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Раздел: Мир  
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Во Франции рабочие обнаружили 600 старинных золотых монет

Во Франции рабочие обнаружили 600 старинных золотых монет Французские жандармы сообщили, что работники, которым заплатили за снос заброшенного дома в Бретани, неожиданно обнаружили в подвале 600 старинных золотых монет.

Пон-Авенская жандармерия заявила в понедельник, что во время сноса дома местные рабочие нашли таинственный контейнер в форме раковины, а внутри лежали золотые монеты, передает Хроника.инфо.

Монеты бельгийские, датированные 1870 годом. На них изображен тогдашний царь Бельгии Леопольд II.

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Жандармерия добавила, что рабочие сразу же сообщили об открытии, и сокровища с тех пор были взяты по стражу. До тех пор, пока не будет выяснена дополнительная информация об их происхождении, монеты останутся под замком.
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Сегодня, 15:38 » Автор: Алена Шимко
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