Раздел: Мир
Помпео: США предложат Северной Корее "уникальные" гарантии безопасности
США заявляют, что его переговоры с Северной Кореей продвигаются «быстрее, чем ожидалось» накануне совместного саммита в Сингапуре.
На данный момент проходят предварительные переговоры между официальными лицами, передает Хроника.инфо.
Белый дом также подтвердил, что президент Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут встречу наедине, только в присутствии переводчиков.
После встречи в тот же вечер Трамп покинет страну.
Ранее государственные СМИ Северной Кореи писали о том, что страна построит «новые отношения» с США.
По словам госсекретаря Майка Помпео, США предложат Северной Корее «уникальные» гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию.
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Он настаивает также на том, что США примут только «полную денуклеаризацию».
На данный момент проходят предварительные переговоры между официальными лицами, передает Хроника.инфо.
Белый дом также подтвердил, что президент Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут встречу наедине, только в присутствии переводчиков.
После встречи в тот же вечер Трамп покинет страну.
Ранее государственные СМИ Северной Кореи писали о том, что страна построит «новые отношения» с США.
По словам госсекретаря Майка Помпео, США предложат Северной Корее «уникальные» гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию.
Читайте также: США согласны обеспечить безопасность Северной Кореи
Он настаивает также на том, что США примут только «полную денуклеаризацию».
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