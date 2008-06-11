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Раздел: Мир  
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Помпео: США предложат Северной Корее "уникальные" гарантии безопасности

Помпео: США предложат Северной Корее "уникальные" гарантии безопасностиСША заявляют, что его переговоры с Северной Кореей продвигаются «быстрее, чем ожидалось» накануне совместного саммита в Сингапуре.

На данный момент проходят предварительные переговоры между официальными лицами, передает Хроника.инфо.

Белый дом также подтвердил, что президент Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут встречу наедине, только в присутствии переводчиков.

После встречи в тот же вечер Трамп покинет страну.

Ранее государственные СМИ Северной Кореи писали о том, что страна построит «новые отношения» с США.

По словам госсекретаря Майка Помпео, США предложат Северной Корее «уникальные» гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию.

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Он настаивает также на том, что США примут только «полную денуклеаризацию».
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Сегодня, 17:09 » Автор: Алена Шимко
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