Раздел: Мир
КНДР готова выполнить требования США
Трамп намерен воспользоваться возможностью изменить двусторонние отношения с Северной Кореей.
Северная Корея предварительно подтвердила готовность выполнить основное требование США в переговорах в Сингапуре - полную и контролируемую денуклеаризацию Корейского полуострова.
Об этом заявил глава госсекретарь США Майк Помпео, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Полная, контролируемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова - это единственный результат, который примут Соединенные Штаты", - заявил он. В противном случае санкции против КНДР будут усилены.
Помпео отметил, что президент Трамп намерен воспользоваться возможностью изменить двусторонние отношения с Северной Кореей и выразил надежду, что нынешний саммит создаст почву для будущих продуктивных переговоров.
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Госсекретарь США также подчеркнул, что американская сторона готова открыть доступ для иностранных инвестиций и других экономических возможностей для Северной Кореи.
Северная Корея предварительно подтвердила готовность выполнить основное требование США в переговорах в Сингапуре - полную и контролируемую денуклеаризацию Корейского полуострова.
Об этом заявил глава госсекретарь США Майк Помпео, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Полная, контролируемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова - это единственный результат, который примут Соединенные Штаты", - заявил он. В противном случае санкции против КНДР будут усилены.
Помпео отметил, что президент Трамп намерен воспользоваться возможностью изменить двусторонние отношения с Северной Кореей и выразил надежду, что нынешний саммит создаст почву для будущих продуктивных переговоров.
Читайте также: КНДР готова уничтожить любого, кто будет стоять на дороге
Госсекретарь США также подчеркнул, что американская сторона готова открыть доступ для иностранных инвестиций и других экономических возможностей для Северной Кореи.
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