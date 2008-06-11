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Раздел: Мир  
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КНДР готова выполнить требования США

КНДР готова выполнить требования СШАТрамп намерен воспользоваться возможностью изменить двусторонние отношения с Северной Кореей.

Северная Корея предварительно подтвердила готовность выполнить основное требование США в переговорах в Сингапуре - полную и контролируемую денуклеаризацию Корейского полуострова.

Об этом заявил глава госсекретарь США Майк Помпео, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Полная, контролируемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова - это единственный результат, который примут Соединенные Штаты", - заявил он. В противном случае санкции против КНДР будут усилены.

Помпео отметил, что президент Трамп намерен воспользоваться возможностью изменить двусторонние отношения с Северной Кореей и выразил надежду, что нынешний саммит создаст почву для будущих продуктивных переговоров.

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Госсекретарь США также подчеркнул, что американская сторона готова открыть доступ для иностранных инвестиций и других экономических возможностей для Северной Кореи.
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 Теги: КНДР, США, Трамп

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Сегодня, 20:40 » Автор: Едгар Букмирза
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