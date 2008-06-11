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Раздел: Мир  
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Турция начала военную операцию в Ираке

Турция начала военную операцию в ИракеОн подчеркнул, что "все террористы рано или поздно ответят за свои преступления".

Турция начала военную операцию против террористов в иракских районах Кандиль и Синджар.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

По его словам, 20 самолетов ВВС Турции уничтожили 14 крупных объектов террористов Рабочей партии Курдистана.

"Это только начало, операция будет продолжена. Вооруженные силы Турции очистят от террористов иракский Кандиль так же, как сделали это в сирийских районах Африн, Джераблус, Эль-Баб и Аазаз", - сказал Эрдоган.

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Также он заявил, что только в сирийском Африне в рамках операции "Оливковая ветвь" было нейтрализовано более 4500 террористов.
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Сегодня, 22:38 » Автор: Едгар Букмирза
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