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Американец захватил четверых детей в заложники
При попытке задержать злоумышленника был ранен полицейский.
В Соединенных Штатах Америки (США) неизвестный удерживает в заложниках четырех детей уже более 12 часов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы призываем его освободить детей невредимыми и помочь нам привести ситуацию к безопасному и мирному решению", - говорится в сообщении.
Так, в воскресенье вечером в полицию поступил звонок от женщины, которая сообщила, что ее сожитель ее избил. Полиция, прибыв на место, пыталась задержать злоумышленника, однако он открыл огонь в ответ.
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Таким образом, в результате стрельбы был серьезно ранен один из полицейских. После этого злоумышленник забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми. Как отмечается, в квартире находятся дети в возрасте одного года, шести, 10 и 11 лет.
В Соединенных Штатах Америки (США) неизвестный удерживает в заложниках четырех детей уже более 12 часов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы призываем его освободить детей невредимыми и помочь нам привести ситуацию к безопасному и мирному решению", - говорится в сообщении.
Так, в воскресенье вечером в полицию поступил звонок от женщины, которая сообщила, что ее сожитель ее избил. Полиция, прибыв на место, пыталась задержать злоумышленника, однако он открыл огонь в ответ.
Читайте также: В Иране задержали 27 террористов, планировавших масштабные атаки
Таким образом, в результате стрельбы был серьезно ранен один из полицейских. После этого злоумышленник забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми. Как отмечается, в квартире находятся дети в возрасте одного года, шести, 10 и 11 лет.
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