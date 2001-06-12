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Раздел: Мир  
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Американец захватил четверых детей в заложники

Американец захватил четверых детей в заложники При попытке задержать злоумышленника был ранен полицейский.

В Соединенных Штатах Америки (США) неизвестный удерживает в заложниках четырех детей уже более 12 часов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы призываем его освободить детей невредимыми и помочь нам привести ситуацию к безопасному и мирному решению", - говорится в сообщении.

Так, в воскресенье вечером в полицию поступил звонок от женщины, которая сообщила, что ее сожитель ее избил. Полиция, прибыв на место, пыталась задержать злоумышленника, однако он открыл огонь в ответ.

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Таким образом, в результате стрельбы был серьезно ранен один из полицейских. После этого злоумышленник забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми. Как отмечается, в квартире находятся дети в возрасте одного года, шести, 10 и 11 лет.
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 Теги: США, заложники, дети

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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