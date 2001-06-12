» » Долгожданная встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла успешно
Раздел: Мир  
0

Долгожданная встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла успешно

Долгожданная встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла успешно Лидеры Соединенных Штатов и Северной Кореи перед камерами пожали друг другу руки.

Утром во вторник, 12 июня, в Сингапуре, в отеле Capella на курортном острове Сентоса, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.

"Это честь для меня. У нас будут отличные отношения, у меня нет никаких сомнений", – заявил Трамп после рукопожатия, выразив надежду на исключительный успех переговоров.

"Мы прибыли сюда все преодолев, хотя прошлое сковывало нам ноги и мешало слышать и видеть", – сказал в свою очередь Ким.

Переговоры Трампа и Кима с глазу на глаз длились около 45 минут. По завершении встречи президент США оценил итоги переговоров как "очень и очень хорошие", позволяющие решить "большие проблемы и большие дилеммы". Он назвал "отличными" свои отношения с северокорейским лидером.

Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил о заинтересованности в тесном и долгосрочном сотрудничестве с Трампом. Однако на настоятельные вопросы об отказе КНДР от ядерного оружия он ответа не дал.

После того, как завершились переговоры в формате один на один, начался расширенный саммит руководства США и КНДР, в котором участвуют госсекретарь Майк Помпео, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, шеф аппарата Белого дома Джон Келли. В северокорейской делегации – заместитель председателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, заместитель председателя и заведующий международным отделом ЦК ТПК Ли Су Ён, глава МИД Ли Ён Хо.

Читайте также: Президент США прокомментировал будущую встречу с лидером КНДР

На саммите планируется обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений. Подписания каких-либо документов не ожидается. По словам Трампа, цель этой встречи – "запустить процесс".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Трамп, Ким Чен Ын, встреча

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
     255
     0

Похожие новости по теме

Трамп назвал дату и место встречи с лидером КНДР Трамп назвал дату и место встречи с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Трамп отметил встречу с Ким Чен Ыном Трамп отметил встречу с Ким Чен Ыном

Встреча была запланирована на 12 июня.

У Трампа заговорили о перенесении встречи с Ким Чен Ыном У Трампа заговорили о перенесении встречи с Ким Чен Ыном

Долгожданная встреча находится под угрозой.

Трамп и президент Южной Кореи обсудили угрозы КНДР сорвать переговоры Трамп и президент Южной Кореи обсудили угрозы КНДР сорвать переговоры

Стороны обсудили угрозы КНДР сорвать будущие переговоры с США

Названо предполагаемое место встречи Трампа и лидера КНДР Названо предполагаемое место встречи Трампа и лидера КНДР

СМИ сообщают, что Ким Чен Ын и Дональд Трамп проведут встречу в демилитаризованной зоне Пханмунджом


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх