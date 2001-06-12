Раздел: Мир
В Румынии обокрали дипломата из РФ
По словам дипломата, в кошельке было 1250 леев, 250 долларов и карты.
Российского посла в Румынии Валерия Кузьмина обокрали во время поездки в город Сибиу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Посол России вместе с женой находился на Большой площади Сибиу, когда почувствовал легкое прикосновение в районе груди, а потом понял, что из кармана его рубашки исчез кошелек.
По словам дипломата, в кошельке было 1250 леев, 250 долларов, несколько карт лояльности, а также дипломатическая карточка.
Полиция открыла дело по этому поводу и проводит расследование кражи.
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Представители уездной полиции Сибиу заявили, что устанавливают личность злоумышленника.
Российского посла в Румынии Валерия Кузьмина обокрали во время поездки в город Сибиу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Посол России вместе с женой находился на Большой площади Сибиу, когда почувствовал легкое прикосновение в районе груди, а потом понял, что из кармана его рубашки исчез кошелек.
По словам дипломата, в кошельке было 1250 леев, 250 долларов, несколько карт лояльности, а также дипломатическая карточка.
Полиция открыла дело по этому поводу и проводит расследование кражи.
Читайте также: Американец захватил четверых детей в заложники
Представители уездной полиции Сибиу заявили, что устанавливают личность злоумышленника.
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