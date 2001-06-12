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Раздел: Мир  
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В Румынии обокрали дипломата из РФ

В Румынии обокрали дипломата из РФ По словам дипломата, в кошельке было 1250 леев, 250 долларов и карты.

Российского посла в Румынии Валерия Кузьмина обокрали во время поездки в город Сибиу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Посол России вместе с женой находился на Большой площади Сибиу, когда почувствовал легкое прикосновение в районе груди, а потом понял, что из кармана его рубашки исчез кошелек.

По словам дипломата, в кошельке было 1250 леев, 250 долларов, несколько карт лояльности, а также дипломатическая карточка.

Полиция открыла дело по этому поводу и проводит расследование кражи.

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Представители уездной полиции Сибиу заявили, что устанавливают личность злоумышленника.
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 Теги: Румыния, российский посол

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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