Раздел: Мир
Трамп поделился впечатлениями от встречи с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын вчера подписали «всеобъемлющий» документ после исторического саммита в Сингапуре, главной целью которого стала денуклеаризация Корейского полуострова.
Подробной о содержании документа пока нет, но Трамп сообщил, что он процесс денуклеаризации начнется «очень, очень скоро», передает Хроника.инфо.
Несмотря на то, что прорыв, достигнутый на саммите, ознаменовал собой только начало дипломатического процесса, он может привести к серьезным изменениям безопасности в Северо-Восточной Азии.
Событие сравнивают с визитом бывшего президента США Ричарда Никсона в Пекин в 1972 году, который привел к трансформации Китая.
Прежде чем подписать то, что Трамп назвал «всеобъемлющим соглашением», Ким рассказал, что у двух лидеров состоялась историческая встреча и они решила оставить прошлое позади. «Мир ждут серьезные изменения».
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Трамп заявил, что он наладил «очень особенную связь» с Кимом, и отношения с Северной Кореей станут совсем другими.
Подробной о содержании документа пока нет, но Трамп сообщил, что он процесс денуклеаризации начнется «очень, очень скоро», передает Хроника.инфо.
Несмотря на то, что прорыв, достигнутый на саммите, ознаменовал собой только начало дипломатического процесса, он может привести к серьезным изменениям безопасности в Северо-Восточной Азии.
Событие сравнивают с визитом бывшего президента США Ричарда Никсона в Пекин в 1972 году, который привел к трансформации Китая.
Прежде чем подписать то, что Трамп назвал «всеобъемлющим соглашением», Ким рассказал, что у двух лидеров состоялась историческая встреча и они решила оставить прошлое позади. «Мир ждут серьезные изменения».
Читайте также: Трамп надеется на успех встречи с Ким Чен Ыном
Трамп заявил, что он наладил «очень особенную связь» с Кимом, и отношения с Северной Кореей станут совсем другими.
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