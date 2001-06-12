Ким Чен Ын привез на саммит собственный туалет

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Ким Чен Ын привезет на саммит целый самолет еды Глава Северной Кореи Ким Чен Ын, который уже завтра прибудет в Сингапур на двусторонние переговоры с президентом США Дональдом Трампом, привезет с собой целый самолет еды.

Лауреат Нобелевской премии пообещал оплатить саммит Трампа и Ким Чен Ына Компания ICAN, выигравшая Нобелевскую премию за антиядерную кампанию, предложила заплатить за исторический саммит между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.