Раздел: Мир
Ким Чен Ын привез на саммит собственный туалет
Как сообщается, Ким Чен Ын взял свой собственный туалет на саммит в Сингапуре, где он провел «ядерные переговоры» с Дональдом Трампом.
Портативное устройство «должно исключить вероятность того, что по водопроводу в туалет верховного лидера Северной Кореи кто-либо проникнет», сообщает Хроника.инфо.
Транспортный самолет - один из трех самолетов, который прибыл в Сингапур - также привез пищу и пуленепробиваемый лимузин Кима.
Вчера Ким наслаждался ночной прогулкой в Сингапуре перед его знаменательной встречей с американским президентом.
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Северокорейский диктатор был окружен охраной, когда посетил роскошный отель-казино Marina Bay Sands.
Портативное устройство «должно исключить вероятность того, что по водопроводу в туалет верховного лидера Северной Кореи кто-либо проникнет», сообщает Хроника.инфо.
Транспортный самолет - один из трех самолетов, который прибыл в Сингапур - также привез пищу и пуленепробиваемый лимузин Кима.
Вчера Ким наслаждался ночной прогулкой в Сингапуре перед его знаменательной встречей с американским президентом.
Читайте также: Стало известно, когда пройдет следующий саммит Украина-ЕС
Северокорейский диктатор был окружен охраной, когда посетил роскошный отель-казино Marina Bay Sands.
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