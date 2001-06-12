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Раздел: Мир  
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Ким Чен Ын привез на саммит собственный туалет

Ким Чен Ын привез на саммит собственный туалетКак сообщается, Ким Чен Ын взял свой собственный туалет на саммит в Сингапуре, где он провел «ядерные переговоры» с Дональдом Трампом.

Портативное устройство «должно исключить вероятность того, что по водопроводу в туалет верховного лидера Северной Кореи кто-либо проникнет», сообщает Хроника.инфо.

Транспортный самолет - один из трех самолетов, который прибыл в Сингапур - также привез пищу и пуленепробиваемый лимузин Кима.

Вчера Ким наслаждался ночной прогулкой в Сингапуре перед его знаменательной встречей с американским президентом.

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Сегодня, 12:15 » Автор: Алена Шимко
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