Россия заявила о готовности помочь в реализации сделки между США и Северной Кореей

Россия позитивно оценивает сделку между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, но «дьявол кроется в деталях», - цитирует заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова во вторник местное информационное агентство.



«Теперь мы можем только приветствовать тот факт, что был сделан важный шаг вперед. Конечно, дьявол кроется в деталях, и нам еще предстоит углубиться в особенности соглашения. Но импульс, насколько мы понимаем, был дан», - сказал Рябков, передает



Россия готова помочь в реализации этой сделки - работать в направлении полной денуклеаризации Корейского полуострова - и надежды на урегулирование ядерного кризиса разблокируют нормальное экономическое сотрудничество, добавил Рябков.



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Он также сказал, что Москва надеется, что шестисторонние переговоры - формат переговоров с участием двух Корей, США, России, Японии и Китая. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter «Теперь мы можем только приветствовать тот факт, что был сделан важный шаг вперед. Конечно, дьявол кроется в деталях, и нам еще предстоит углубиться в особенности соглашения. Но импульс, насколько мы понимаем, был дан», - сказал Рябков, передает Хроника.инфо Россия готова помочь в реализации этой сделки - работать в направлении полной денуклеаризации Корейского полуострова - и надежды на урегулирование ядерного кризиса разблокируют нормальное экономическое сотрудничество, добавил Рябков.Он также сказал, что Москва надеется, что шестисторонние переговоры - формат переговоров с участием двух Корей, США, России, Японии и Китая.